115 کاربر شعب اخذ رأی در بخش قرچک آموزش دیدند

حبیب الله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کاربران در سه مرحله در قالب دوره های توجیهی و آموزشی برای جمع‌ آوری صحیح آرای مردم در پای صندوقهای رأی آماده می شوند.

وی عنوان کرد: در این دوره 115 نفر از کاربران شعب ثبت نام و اخذ رأی ستاد انتخابات این بخش در قالب چهار گروه، آموزشهای لازم را در زمینه نحوه استعلام شماره ملی با استفاده از نرم افزار مربوطه را فرا می گیرند.

این مسئول با اشاره به ویژگیهای کاربران رایانه در دوره انتخابات افزود: تمام کاربران باید مسلط به استفاده از رایانه و قادر به کنترل و پایدار نگه داشتن آن در مواقع اضطراری باشند.

وی درباره ضرورت حضور کاربران به صورت بومی در شعبات اخذ رأی یادآور شد: تا حد امکان کاربران به صورت بومی همان شعبه اخذ رأی به عنوان کاربر گزینش و انتخاب می ‌شوند، در برخی موارد نیز درخواست خود کاربران مبنی بر حضور در شعبه‌ای خاص پس از بررسیهای اولیه پذیرفته می شود.

ابراهیمی همچنین تعداد کاربران حاضر درتمامی شعبات اخذ رأی در مناطق پرجمعیت و مناطق کم جمعیت را نیز یک نفر عنوان کرد.