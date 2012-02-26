شهرداران برای حضور حداکثری مردم در انتخابات تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر همایش شهرداران استان قزوین ظهر یکشنبه در محل استانداری قزوین برگزار شد.

رضا محسنی در این همایش اظهارداشت: شهرداران برای فراهم کردن شرایط حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای باید تلاش کنند.

رئیس کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات استان افزود: تاکید موکد مقام عظمای ولایت شرکت گسترده مردم در انتخابات است تا آینده کشور تامین و تضمین شود لذا همه مسئولان وظیفه دارند بستر حضور مردم را فراهم کنند.



این مسئول تصریح کرد: برگزاری انتخاباتی سالم و قدرتمند می تواند بر عملکرد دستگاه ها نیر تاثیرگذار باشد لذا با حفظ هوشیاری و آگاهی باید بتوانیم این اقتدار را همچنان حفظ کنیم.



محسنی در ادامه با اشاره به وظایف حراست در این زمینه یادآورشد: وظیفه ذاتی حراست، صیانت از نیروهای انسانی و مجموعه مدیریتی دستگاههاست و در این شرایط نیز رسالت خود را بخوبی انجام خواهیم داد.

