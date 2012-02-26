به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ارشادمنش با بیان این مطلب در همایش شهرداران استان تهران، گفت: مجوزهای قانونی برای بهره‌گیری متروی تهران از منابع مالی خارجی (فاینانس) صادر شده که بر اساس این مجوز، متروی تهران می‌تواند به میزان 960 میلیون دلار برای خط چهار مترو از منابع خارجی بهره‌مند شود که 50 درصد آن را هم وزارت کشور تعهد بازپرداخت کرده است.

وی افزود: منتظر نهایی شدن اقدامات قانونی و معرفی بانک‌های عامل سایر کلانشهرها به بانک مرکزی جهت انعقاد قرارداد و تعهد بازپرداخت‌های آنها هستیم.

ارشادمنش همچنین با اعلام اینکه دولت آماده حمایت از توسعه قطار شهری در شهرهای استان تهران است، افزود: بر اساس مصوبات سفرهای استانی هیات دولت، مجوز راه‌اندازی خطوط مترو در شهرهای پاکدشت، اسلام شهر، شهریار و پردیس در استان تهران صادر شده که باید برای بهره برداری آنها اقدامات لازم برای تامین ناوگان و تجهیزات صورت پذیرد و فاز اول متروی ورامین نیز باید سال آینده اجرایی شود.

وی همچنین اعلام کرد: به منظور حمایت و پشتیبانی از راه‌اندازی خطوط قطار شهری در کشور پیش بینی شده که سال آینده علاوه بر بودجه سالیانه متروها که در قانون بودجه سال 91 لحاظ می شود، متروها از یک هزار میلیارد تومان تسهیلات یا اعتبار بهره‌مند گردد.

ارشادمنش در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون 350 میلیارد تومان از چهار صد میلیارد تومان یارانه بلیت حمل‌ونقل عمومی شهری کشور در سال 90 به حساب شهرداری‌ها پرداخت شده است،‌ گفت: تلاش می‌کنیم در لایحه بودجه 91 تقدیمی به مجلس یارانه بلیت سال 91 حداقل به میزان یارانه بلیت امسال تصویب شود.

رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین خبر داد: با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده سال آینده حداقل 2 هزار دستگاه اتوبوس در قالب ردیف‌های بودجه و با پرداخت یارانه 82،5 درصدی برای هر دستگاه از سوی دولت و با هدف توسعه حمل‌ونقل عمومی شهری در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد.

ارشادمنش در ادامه افزود: در بخش مالیات بر ارزش افزوده نیز امسال حداقل به اندازه مالیات بر ارزش افزوده سال قبل به شهرداری‌ها اختصاص یافته است و امیدواریم تا پایان سال جاری شاهد تخصیص بیشتری هم باشیم.

معاون عمرانی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی از شهرداران استان خواست با همکاری و مساعدت با دستگاه‌های مرتبط با انتخابات؛ آراستگی و زیبایی در فضای شهر به خوبی نشان داده شود.

وی همچنین از شهرداران خواست با توجه به افزایش ترددها در ماه اسفند و در آستانه سال جدید و روز برگزاری انتخابات و فرا رسیدن ایام نوروز، اقدامات لازم برای سرسبزی معابر و خیابانها و سطح شهرها و آماده سازی بوستان‌ها و میادین از لحاظ فضای سبز، نظالفت و زیبایی چهره و نمای شهرها، ایجاد تسهیلات ویژه برای روان شدن ترافیک و ایاب و ذهاب سهل و آسان شهروندان و بازسازی معابر و پیاده روها، رفع ومانع موجود از قبیل مصالح و نخاله‌های ساختمانی و بازسازی علائم راهنمایی و رانندگی به منظور جا به جایی سریع تر شهروندان به عمل آورند.

رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین گفت: با توجه به اینکه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را در پیش داریم امیدواریم مانند مرحله نخست اجرای این قانون شهرداران و مدیران و دست اندرکاران مدیریت شهری همکاری لازم را در این دوره هم به عمل آورند.

ارشادمنش همچنین با اشاره به در پیش بودن تعطیلات نوروزی نیز گفت: در این ایام شهرداری‌ها باید آمادگی لازم برای پذیرایی از مسافر نوروزی را داشته باشند و حضورشان نیز در جلسات ستادهای سفرهای نوروزی استان‌ها و شهرستان‌ها فعال باشد و برای ارائه خدمات مناسب در این ایام به مسافران و شهروندان برنامه ریزی‌های لازم را به عمل آورند.