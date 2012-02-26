طرح پزشک خانواده در اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورفرضی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کمیته راهبردی سلامت استان افزود: در پی اجرای موفق آمیز طرح پزشک خانواده در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت، این طرح در دیگر شهرهای پر جمعیت نیز اجرا می شود.

وی با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده در مناطق شهری استان اضافه کرد: مناطق شهری به محلات 10 هزار نفری تقسیم می شوند و در هر یک از محلات چهار پزشک که یکی در درمانگاه های دولتی یا خصوصی و سه تا دیگر در مطبها مستقر می شوند.

پورفرضی از تعیین سرانه ویزیت 17 هزار و 500 ریالی خبر داد و تصریح کرد: سرانه ماهانه ویزیت 17 هزار و 500 ریال است که بیمار به هر تعداد که به پزشک مراجعه کند باید ماهانه این سرانه را پرداخت کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اجرای طرح پزشک خانواده را در سه سطح عنوان کرد و یادآور شد: سطح اول که مراجعه به پایگاه های بهداشتی است، ویزیت و داروها کاملا رایگان بوده و در سطح دوم که ارجاع از سطح یک به پزشک متخصص است، هزینه های تعیین شده از طرف مراجعه کننده پرداخت می شود.

پورفرضی با بیان اینکه سطوح دو و سه تنها در صورت ارجاع پزشک شامل بیمه می شود، عنوان کرد: در هر سطح باید پزشک مربوطه بیمار را به سطح بعدی ارجاع دهد و در صورتی که پزشک عمومی سطح اول به متخصص سطح دوم و متخصص سطح دوم به فوق تخصص سطح سوم ارجاع دهد، هزینه ها شامل بیمه می باشد.

وی از ایجاد اشتغال 600 نفر پرستار و ماما با اجرای طرح پزشک خانواده خبر داد و منذکر شد: هر پزشک خانواده باید یک نفر پرستار یا ماما با هزینه خودش استخدام کند که در این صورت حداقل برای 600 نفر پرستار یا ماما ایجاد اشتغال می شود.

طرح پزشک خانواده در راستای منافع اجتماعی است

استاندار اردبیل نیز در این جلسه گفت: طرح پزشک خانواده در زمان وزارت آقای مرندی در حوزه بهداشت و درمان آغاز شد و به همین دلیل سازمان جهانی بهداشت مرندی را به عنوان ابر مرد بهداشتی انتخاب و از وی تجلیل کرد.

سید حسین صابری با اشاره به مزایای اجرای طرح پزشک خانواده اضافه کرد: این طرح در راستای برقراری عدالت و گسترش بهداشت در سطح کشور است که اگر به خوبی اجرا شود در جلوگیری از اتلاف مراجعه کنندگان و کاهش هزینه بیمار موثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه اجرای طرح پزشک خانوار به نفع توده مردم است، افزود: با اجرای طرح پزشک خانواده، پزشکان در نزدیک ترین فاصله خانواده ها مستقر می شوند تا هم هزینه ها را کاهش دهند و هم دسترسی آسان و به موقع به پزشک فراهم شود.

استاندار اردبیل نقش رسانه ها را در اجرای موفق آمیز طرح پررنگ دانست و اضافه کرد: اطلاع رسانی و شفاف سازی یکی از دلایل موفقیت اجرا و پیاده سازی طرح پزشک خانواده است که خبرنگاران در این مورد می توانند نقش کلیدی داشته باشند.

وی داشتن سابقه بیمار در نزد پزشک را از دیگر ویژگیهای طرح پزشک خانواده برشمرد و تصریح کرد: با اجرای طرح پزشک خانواده سابقه بیمار و خانواده اش در نزد پزشک خواهد بود که تا به حال در هیچ بیمارستان یا مطبی نبوده و پزشک با مطالعه سابقه بیمار و خانواده اش می تواند در تشخیص درست بیماریها اقدام کند.

صابری از اجرای این طرح در شهرهای اردبیل، پارس آباد، گرمی، مشگین شهر و خلخال خبر داد و گفت: طرح پزشک خانواده به جز این شهرها در دیگر شهرهای کوچک استان اجرا شده و با تقسیم بندی این شهرها به بلوکهای 10 هزار نفری طرح پزشک خانواده در این پنج شهر نیز اجرا می شود.

وی تشکیل جلسه ستادهای شهرستانها را تا آخر اسفند ماه خواستار شد و افزود: باید عملکرد پزشک خانواده در یک سال اخیر در شهرهای کوچک مورد ارزیابی قرار بگیرد تا نواقص و مشکلات طرح شناسایی و رفع شود.