هلال احمر استان مرکزی 70 مسافر گرفتار در کولاک و برف را اسکان داد

مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اسکان 70 مسافر در راه مانده در کولاک و برف شب گذشته افزود: با توجه به بارندگی و کولاک شدید برف، امدادگران جمعیت هلال احمر استان و شهرستان شازند اقدام به اسکان مسافرین در راه مانده کردند.

وی افزود: در پی بارش برف، کولاک شدید در برخی محورهای مواصلاتی در استان، مسافران در مساجد شهرستان شازند، پایگاه امداد و نجات بین شهری توره و امامزاده آمنه خاتون اراک اسکان داده شدند.

سلیمی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر استان، آمادگی لازم برای اسکان مسافران در راه مانده را دارد، افزود: شب گذشته پس از اسکان مسافران ۱۷۰ بسته غذایی و ۱۰۰ تخته پتو نیز بین آنها توزیع شد.

وی افزود: جمعیت هلال احمر به عنوان یکی از دستگاههای خدماتی امداد و نجات، همه امکانات خود را برای رفاه حال مسافران بسیج کرده است.