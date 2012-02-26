کانون قرآن و عترت بهزیستی استان مرکزی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، کانون قرآن و عترت شهید فیاض بخش بهزیستی استان مرکزی ظهر یکشنبه طی مراسمی با حضور مدیر کل دفتر امور فرهنگی سازمان بهزیستی کشور، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک، مدیر کل بهزیستی استان مرکزی و جمعی از معاونین افتتاح شد.

حجت الاسلام علی پهلوان، مدیر کل دفتر امور فرهنگی سازمان بهزیستی کشور در مراسم افتتاحیه کانون فرهنگی قرآن و عترت شهید فیاض بخش بهزیستی استان مرکزی گفت: کانون قرآن و عترت بهزیستی کشور در راستای انجام امور فرهنگی و تربیتی برای آشنایی هر چه بیشتر افراد با معارف و مفاهیم دینی و قرآنی برپا شده است

وی افزود: کانون های قرآن و عترت بهزیستی در 31 استان کشور تا پایان سال جاری افتتاح می شوند و در شهرستان ها نیز در سال 91 این مرکز قرآنی افتتاح خواهد شد.

مدیر کل امور فرهنگی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه محور برنامه های بهزیستی کانون قرآن و عترت این سازمان است افزود: قرآن و عترت دو گنج پایان ناپذیر در جامعه هستند.

حجت الاسلام پهلوان از برگزاری اولین مسابقه بین المللی قرآن کریم ویژه معلولان خبر داد و افزود: این مسابقه در صورت تامین اعتبار شهریور سال آینده برگزار می شود که تا کنون 45 کشور برای حضور در این مسابقه اعلام آمادگی کرده اند.