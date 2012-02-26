پیشرفت 70 درصدی باغ کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد هادی ایازی با اشاره به پیشرفت فیزیکی باغ کتاب تهران گفت: باغ کتاب تهران در زمینی به مساحت صد هزار مترمربع و بنایی به وسعت 54هزار و 719 مترمربع در حال احداث است که به عنوان یکی ازنقاط برجسته فعالیت های فرهنگی محسوب می شود و برای نخستین بار است که شاهد ساخت چنین مجتمع فرهنگی بزرگی در شهر تهران هستیم.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه این پروژه تاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و تا سال 91 به طور کامل به بهره برداری می رسد، گفت: در میان مسایل فرهنگی کتاب نقش مهمی در ارتقا دانش عمومی، اصلاح رفتار اجتماعی و امور زیر ساختی در جامعه دارد و به تعبیری یکی از شاخص های توسعه فرهنگی به حساب می آید.

ایازی افزود: برپایی سالن های نمایشی و پخش نمایش هایی با محتوای کتاب و کتابخوانی، کافه کتاب و کلینیک کتاب درمانی، فروش منابع غیر کتابی و بازی های رایانه ای و آموزشی، برپایی کارگاه های ساخت انیمیشن و ساخت بازی ها و کشف استعدادهای برتر و معرفی این استعدادها به مراکز خاص از دیگر برنامه هایی است که اجرای آن در باغ کتاب تهران پیش بینی شده است.