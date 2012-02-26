مردم گیلان در 12 اسفند فرصت طلایی برای نظام خلق خواهند کرد

کبری مهرورز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روند برگزاری انتخابات درگیلان با مشارکت تمامی سازمانها، ادارات، هیئتهای نظارت، اجرایی و بازرسی مطابق برنامه ها و جدول زمان بندی ستاد انتخابات کشور به درستی در حال انجام است.

وی اظهارداشت: همه فرمانداریها و بخشداریها نیز با تمام توان و امکانات آماده برگزاری یک انتخابات پرشور و سالم هستند.

جانشین رئیس ستاد انتخابات گیلان گفت: در برگزاری این انتخابات 30 هزار نفر از عوامل اجرایی، نظارتی، بازرسی، امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی در آن مشارکت دارند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کاندیداها و هوادارانشان مطابق قانون رفتار کنند، افزود: با هدف اجرای عادلانه و درست قانون تبلیغات برای دستیابی انتخابات پرشور، با نشاط و سالم از داوطلبان نمایندگی مجلس خواست خطوط قرمز فعالیتهای تبلیغاتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را رعایت کنند زیرا تحقق اخلاق انتخاباتی در اجرای قانون است.

مهرورز اظهارداشت: نامزدها و هواداران آنها در زمان تبلیغات رسمی باید ضمن رعایت مسائل قانونی نسبت به خطوط قرمز تبلیغات برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور آگاه و مراعات کنند.

وی یادآورشد: دستورالعمل عناوین مجاز و غیر مجاز تبلیغات انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام و به خوبی مصادیق و موارد تخلف دراین حوزه تشریح شده است.