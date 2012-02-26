طرح مسکن مهر تا رفع کامل مشکل این بخش ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید سیدعلایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: استان زنجان در مقوله مسکن مهر پیشرو بوده و ما شاهد بهره‌برداری از 14هزارو 700واحد در مسکن مهر هستیم و بنا به اطلاعات ارائه شده،حدود پنج هزار واحد دیگر نیز آماده بهره‌برداری است که این آمار موفقیت استان را در این طرح نشان می‌دهد.



وی ادامه داد: ادارات کل راه و ترابری و مسکن و شهرسازی استان زنجان هر یک به طور مجزا دارای عملکرد قابل قبولی بوده‌اند که این امر موفقیت ادغام این دو ارگان را در پی خواهدداشت زیرا اساس طرح ادغام بالا رفتن تمرکز و افزایش کارایی است.

سیدعلایی در ادامه از پیش بینی هشت مدیریت بعد از سمت مدیر کل در اداره راه شهرسازی خبرداد و افزود: اطلاعات کامل در این خصوص طی دو هفته آینده به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.