طرح مسکن مهر تا رفع کامل مشکل این بخش ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید سیدعلایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: استان زنجان در مقوله مسکن مهر پیشرو بوده و ما شاهد بهرهبرداری از 14هزارو 700واحد در مسکن مهر هستیم و بنا به اطلاعات ارائه شده،حدود پنج هزار واحد دیگر نیز آماده بهرهبرداری است که این آمار موفقیت استان را در این طرح نشان میدهد.
وی ادامه داد: ادارات کل راه و ترابری و مسکن و شهرسازی استان زنجان هر یک به طور مجزا دارای عملکرد قابل قبولی بودهاند که این امر موفقیت ادغام این دو ارگان را در پی خواهدداشت زیرا اساس طرح ادغام بالا رفتن تمرکز و افزایش کارایی است.
سیدعلایی در ادامه از پیش بینی هشت مدیریت بعد از سمت مدیر کل در اداره راه شهرسازی خبرداد و افزود: اطلاعات کامل در این خصوص طی دو هفته آینده به استانها ابلاغ خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به افتتاح 15 هزار واحد مسکونی در استان و آمادگی بهره برداری از سه هزار و 800 واحد تاپایان سال، گفت: استان زنجان توانسته به استان موفقی در مقوله مسکن مهر در سطح کشور تبدیل شود.
سید علایی به فعالیت های اداره راه و ترابری استان نیز اشاره کرد و گفت: با همکاری بنیاد مسکن از سال 84 تاکنون 39 هزار واحد مسکونی روستایی بهسازی و 28 هزار و 400 واحد نیز در مناطق روستایی استان به بهره برداری رسیده است.
وی به اجرای 199 پروژه در حوزه ریلی در روستاهای استان اشاره کرد و گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر 160 میلیارد ریال در دست اقدام است
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