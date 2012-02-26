لیست نامزدهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در کردستان تغییر نمی کند

عضو جبهه متحد اصولگرایان استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتشار لیست اسامی نامزدهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان استان کردستان بیان کرد: لیست اعلام شده توسط سایت اطلاع رسانی جبهه ملاک اصلی است و این اعضا تاکنون تغییر نکرده اند.

وی با اشاره به اعلام لیستی جداگانه از سوی یکی از اعضای جبهه متحد اصولگرایان یادآور شد: لیست نهایی مورد حمایت جبهه روز چهارم اسفند ماه به صورت رسمی از طریق سایت اطلاع رسانی جبهه اعلام شده است و دیگر افراد اعلام شده تغییر نمی کنند.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان استان کردستان بیان کرد: تغییر دو نامزد مورد حمایت از حوزه انتخابیه سنندج و سقز نظر شخصی یکی از افراد است و سایر اعضای جبهه این دو تغییر را تائید نمی کنند و انتظار می رود که اعضا به صورت شخصی و سلیقه ای با این موضوع برخورد نکنند.

وی با اشاره به لزوم وحدت در بین جبهه متحد اصولگرایان در استان کردستان یادآور شد: لیست نهایی اعلام شده از سوی جبهه با نظر تمام اعضا و با مشورت تهران اعلام شده است و بعد از آن نیز هیچ کدام از اعضا تغییر نکرده اند.

جبهه متحد اصولگرایان شش نامزد مورد حمایت خود در پنج حوزه انتخابیه استان کردستان را مشخص و اسامی آنها را روز چهارم اسفند ماه به صورت رسمی اعلام کرده بود.

بر این اساس، سید محمد بیاتیان در حوزه انتخابیه بیجار، لقمان حسینی در حوزه انتخابیه سقز و بانه، بدیع مرادی و سید منصور هاشمی نسب در حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران، سید علی موسوی جم در حوزه انتخابیه قروه و مختار رشیدی در حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد حائز شرایط مورد نظر جبهه متحد اصولگرایان هستند.

در عین حال روز گذشته یکی از رسانه های استان اسامی دیگری را به عنوان نامزدهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در استان کردستان را اعلام کرده بود که به گفته این عضو جبهه این خبر صحت ندارد و نامزدهای مورد حمایت اصولگرایان در استان تغییر پیدا نکرده اند.