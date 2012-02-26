هفت نظامی آمریکایی در افغانستان زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه لحظاتی پیش گزارش داد بر اثر انفجار یک بمب در افغانستان هفت نظامی آمریکایی زخمی شدند.

این خبر درحالی منتشر می شود که افغانستان این روزها روزهای پرتنشی را سپری می کند و در شش روز گذشته شاهد برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در سراسر این کشور در اعتراض به اقدام شنیع نظامیان آمریکایی در اهانت به مقدسات اسلام و سوزاندن کتاب مقدس قرآن بوده است .



مردم ولایتهای لغمان، کابل، پروان، ننگرهار، کنر، بدخشان و لوگار در چند روز گذشته با سر دادن شعارهای "مرگ بر آمریکا" خواستار خروج نظامیان خارجی از این کشور و مجازات عاملان توهین به مقدسات اسلامی شده اند.

مردم ولایتهای هرات، سرپل و نیمروز نیز روز شنبه به نشانه اعتراض به اقدام شنیع نظامیان آمریکایی و نشان دادن خشم خود از این موضوع به خیابانها آمدند.