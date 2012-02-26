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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۳۵

قریشی:

خیران گلستان81 میلیون ریال به حساب 100 امام واریز کردند

خیران گلستان81 میلیون ریال به حساب 100 امام واریز کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر دفتر مشارکتهای مردمی و حساب 100 بنیاد مسکن گلستان از کمک 81 میلیون و 553 هزار ریالی خیران به این بنیاد خبر داد.

محمد قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خیران استان در سه ماهه سوم سال 90 این مبلغ را به حساب 100 امام (ره)واریز کرده اند.

وی اظهار داشت: از این میزان مبلغ 72 میلیون و 173 هزار ریال کمک نقدی و 9 میلیارد و 480 هزار ریال کمک غیر نقدی است.

مدیر دفتر مشارکتهای مردمی و حساب 100 بنیاد مسکن گلستان گفت: دفتر مشارکتهای مردمی و حساب 100 استان گلستان موفق به جذب 211 میلیون و 972 هزار ریال کمک نقدی و غیر نقدی از اول اسفند سال قبل تا اول شهریورماه سالجاریی شده است.

وی گفت: گلستان در زمینه جذب کمک خیران جزو استانهای برتر کشور است.

کد مطلب 1544325

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