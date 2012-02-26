ملت ایران در 12 اسفند خواب دشمنان را پریشان تر می کنند

حجت الاسلام محسن عارفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امروز در آستانه انتخابی بزرگ و سرنوشت ساز قرار داریم که نه تنها برای ایران بلکه برای کل مسلمانان آزادی خواه جهان مهم است.

وی گفت: در 33 سال گذشته مجلس شورای اسلامی توانسته افت و خیزهای زیادی در روند رو به رشد ایران ایجاد کند که این مهم نشان از تاثیر گذاری مجلس است.

وی افزود: اگر در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخابی نادرست و دور از بصیرت داشته باشیم روند رو به تعالی ایران اسلامی را کند کرده ایم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی زابل با اشاره به اینکه حضور حداکثری مردم در انتخابات بسیار مهم است، بیان داشت: مشارکت حد اکثری در انتخابات امید ملتهای مسلمان را بیشتر و دست دشمنان را کوتاه تر می کند.

وی گفت: دشمنان چشم به انتخابات دوخته اند که به استناد عدم حضور پر شور مردم طبل دشمنی و نارضایتی مردم نسبت به نظام را به صدا در آورند و بر آهنگ جنگ و تحریم بنوازند.

وی افزود: دشمنان تاکنون تلاشهای زیادی کرده اند تا نیت شوم خود را عملی کنند اما با حضور پررنگ و پرشور مردم در صحنه های مختلف انقلاب اعم از راهپیماییها، انتخابات و صحنه هایی که نشان از حمایت انقلاب بوده است، همواره ناکام مانده اند.

عارفی اظهار داشت: باید نامزدهای انتخاباتی دقت داشته باشند که عرصه انتخابات عرصه امتحان است و شعارهایشان نباید مغایر با قانون اساسی و مردم فریب باشد زیرا مردم هوشیارند و به کسی رای خواهند داد که متدین، متعهد، طرفدار حقوق مستضعفین و در حل مشکلات مردم روحیه انقلابی و جهادی داشته باشد نه اینکه کاخ نشین باشد.

وی گفت: نمایندگان مجلس باید متعهد به ولایت فقیه، نظام و ارزشها بخصوص خون پاک شهدا باشند.

وی افزود: اداره تبلیغات اسلامی زابل نیز با تمام قوا و امکانات تحت اختیار در کنار مسئولان و مردم در این امر مهم مشارکت کرده و عهد و پیمان خود را با ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش محکم می کند.