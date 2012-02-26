اسامی برگزیدگان پنجمین جایزه ادبی یوسف اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر برگزیدگان پنجمین جایزه داستان کوتاه دفاع مقدس (یوسف) عصر روز یکشنبه 7 اسفند در فرهنگسرای ارسباران معرفی شدند.

بر این اساس در بخش اصلی جشنواره رتبه نخست به داستان کوتاه "مردی در مقابل" اثر سجاد خالقی اختصاص یافت. همچنین داستان کوتاه "بوی بهشت" نوشته امید مردانی بروجنی رتبه دوم و داستان کوتاه "زندگی به وقت 12:20" احمد شاکری رتبه سوم را بدست آورد.

در همین بخش 15 داستان کوتاه نیز شایسته تقدیر شناخته شدند که اسامی آن به شرح ذیل است:

داستان کوتاه "به یاد دریاقلی" و "زنی بر بام" نوشته مریم محمدی

داستان کوتاه "زندانی شماره 18" و "باغ مه گرفته" نوشته معصومه عیوضی

داستان کوتاه "طرف حساب" اثر منا اسکندری

داستان کوتاه "ای نامی که می روی به سویش" اثر سیده عذرا موسوی

داستان کوتاه "سنگچین" نوشته محمدرضا خبوشان

داستان کوتاه "بابای من توی یک عکس شهید شد" اثر عباس قدیرمحسنی

داستان کوتاه "غواصی که شناه نمی دانست" نوشته مهرداد موسویان

داستان کوتاه "بی نشان" نوشته بهناز ضرابی زاده

داستان کوتاه "مزه نقل" نوشته طیبه میرزاآقایی

داستان کوتاه "حضور" و "حضور محترم پدر عزیز و دوستمان" اثر هاجر ملک محمودی

داستان کوتاه "چون تو پسری" اثر فاطمه رئوفی تبار

داستان کوتاه "یوریک" اثر احسان قدیری

داستان کوتاه "میان دست ها" نوشته حامد امامی

داستان کوتاه "حنابندان" اثر فرزانه ایران نژاد

داستان کوتاه "یادگاری ها" و "من فقط یک عکاس بودم" اثر فرزاد بیات موحد

داستان کوتاه "شب ناگهان" اثر ذبیح الله ذبیحی

این جشنواره همچنین در بخش داستان کوتاه سال اثر "اندوه جاوادنه" از کتاب پیش از سپیده دم نوشته فرزاد شیرزادی و اثر "انگشت در مشت" از کتاب آدم های هزار سال بعد، نوشته ابراهیم باقری حمیدآبادی را شایسته تقدیر معرفی کرد.