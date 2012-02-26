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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۴۳

قادری:

راه تمامی روستاهای منطقه سارال دیواندره بازگشایی شد

راه تمامی روستاهای منطقه سارال دیواندره بازگشایی شد

دیواندره - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری استان کردستان از بازگشایی تمام راه‌ های روستایی منطقه سارال در شهرستان دیواندره خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله قادری ظهر یکشنبه در جریان بازدید از طرح بازگشایی راه های روستایی در شهرستان دیواندره گفت:‌ به دنبال بارش‌ های اخیر در بسیاری از مناطق استان کردستان شاهد کولاک شدید به ویژه در منطقه سارال شهرستان دیواندره بودیم که این وضعیت جوی و بارش های سنگین در طول 15 سال گذشته بی ‌سابقه بود.

وی ادامه داد: وضعیت بارش ها در بخشی از نقاط استان به گونه ای بود که ارتفاع برف در بعضی جاده های روستایی از سه متر نیز بیشتر شده بود و همین امر باعث مسدود شدن راه ارتباطی تعدادی از روستاهای شهرستان دیواندره و سایر شهرستان های استان کردستان شده بود.

مدیرکل راه و ترابری استان کردستان عنوان کرد: از همان آغاز بارش‌ ها راهداران شهرستان دیواندره با تمام امکانات و توان خود سعی در پاکسازی و بازگشایی راه ها داشتند ولی میزان بارش‌ها به حدی بود که این امر با تاخیر و زمان بیشتری مواجه شد تا جایی که از دیگر نقاط استان کردستان ماشین ‌آلات مورد نیاز برای کمک راهداران شهرستان دیواندره اعزام شد.

قادری گفت: با تلاش شبانه‌روزی عوامل زحمت ‌کش و سخت‌ کوش راهداری و با به کارگیری تمام تجهیزات و امکانات بعد از ظهر امروز یکشنبه تمام راه‌های روستایی منطقه سارال بازگشایی و هم ‌اکنون تردد با احتیاط و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و در بعضی نقاط با استفاده از زنجیر چرخ در جریان است.

وی در پایان عنوان کرد:‌ شهرستان دیواندره با 22 روز بارش و 18 روز کولاک و متوسط ارتفاع برف در مناطق روستایی به بیش از 80 سانتیمتر از جمله شهرستان‌های پربارش استان کردستان در سال جاری بوده است.

کد مطلب 1544332

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