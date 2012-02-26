راه تمامی روستاهای منطقه سارال دیواندره بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله قادری ظهر یکشنبه در جریان بازدید از طرح بازگشایی راه های روستایی در شهرستان دیواندره گفت:‌ به دنبال بارش‌ های اخیر در بسیاری از مناطق استان کردستان شاهد کولاک شدید به ویژه در منطقه سارال شهرستان دیواندره بودیم که این وضعیت جوی و بارش های سنگین در طول 15 سال گذشته بی ‌سابقه بود.

وی ادامه داد: وضعیت بارش ها در بخشی از نقاط استان به گونه ای بود که ارتفاع برف در بعضی جاده های روستایی از سه متر نیز بیشتر شده بود و همین امر باعث مسدود شدن راه ارتباطی تعدادی از روستاهای شهرستان دیواندره و سایر شهرستان های استان کردستان شده بود.

مدیرکل راه و ترابری استان کردستان عنوان کرد: از همان آغاز بارش‌ ها راهداران شهرستان دیواندره با تمام امکانات و توان خود سعی در پاکسازی و بازگشایی راه ها داشتند ولی میزان بارش‌ها به حدی بود که این امر با تاخیر و زمان بیشتری مواجه شد تا جایی که از دیگر نقاط استان کردستان ماشین ‌آلات مورد نیاز برای کمک راهداران شهرستان دیواندره اعزام شد.

قادری گفت: با تلاش شبانه‌روزی عوامل زحمت ‌کش و سخت‌ کوش راهداری و با به کارگیری تمام تجهیزات و امکانات بعد از ظهر امروز یکشنبه تمام راه‌های روستایی منطقه سارال بازگشایی و هم ‌اکنون تردد با احتیاط و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و در بعضی نقاط با استفاده از زنجیر چرخ در جریان است.

وی در پایان عنوان کرد:‌ شهرستان دیواندره با 22 روز بارش و 18 روز کولاک و متوسط ارتفاع برف در مناطق روستایی به بیش از 80 سانتیمتر از جمله شهرستان‌های پربارش استان کردستان در سال جاری بوده است.