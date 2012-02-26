آموزش و پرورش بیرجند نیازمند استخدام 170 معلم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زمانی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیرجند اظهارداشت: هم اکنون چهار هزار معلم و کارمند در آموزش و پرورش شهرستان بیرجند مشغول تدریس و ارائه خدمت هستند.

وی به فعالیت 46 باب مدرسه در مقطع ابتدایی اشاره کرد و افزود: 30 مدرسه ابتدایی شهرستان به صورت یک نوبته اداره می شود.

مدیرآموزش و پرورش شهرستان بیرجند از فعالیت 23 مجتمع آموزشی در روستاهای این شهرستان خبر داد و ادامه داد: پنج مجتمع آموزشی در شهرها فعال است.

وی با بیان اینکه ایجاد و توسعه مجتمع های آموزشی در دست اقدام است، عنوان کرد: هم اکنون 18 پروژه نیمه تمام آموزش در شهرستان بیرجند در دست احداث است.

زمانی بیان کرد: در حوزه منابع انسانی امسال یک هزار و 500 ساعت کاهش پرداخت حق التدریس را در آموزش و پرورش شهرستان بیرجند را داشته ایم.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش محور توسعه کشور و استان است، تصریح کرد: با توجه به تصویب سند تحول در آموزش و پرورش کشور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید منتظر تحولات بنیانی در این حوزه فرهنگی و آموزشی کشور باشیم.

این مسئول اجرایی شدن این سند را منوط به ایجاد تحول در سه محور ساختاری، محتوایی و نیروی انسانی متمرکز دانست و گفت: در این ارتباط کارهای خوبی در آموزش و پرورش استان و شهرستان بیرجند در دست اقدام است.

زمانی افزود: در حوزه ساختاری، ایجاد و توسعه مجتمع های آموزشی در دست اقدام است و هم اکنون 18 پروژه نیمه تمام در دست ساخت داریم.