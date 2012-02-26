تشکلهای انتخاباتی در چارچوب قانون عمل کنند/ شور انتخاباتی ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم علی نژاد ظهر یکشنبه در نشست مشترک دفتر امور خانواده و بانوان استانداری و نمایندگان امور بانوان دستگاههای اجرایی لازمه برگزاری انتخابات سالم و پرشور را داشتن ایمان، تقوا و تسلط بر قوانین و مقررات انتخاباتی دانست و افزود: با عمل به فرامین اسلام هیچ مشکلی در برگزاری انتخابات آتی نداشته و فاصله گرفتن از اسلام عامل تمام مشکلات است .

وی بر لزوم اطلاع رسانی گسترده به مردم تاکید و با بیان اینکه با اطلاع رسانی دقیق و به موقع در خصوص انتخابات، مردم نیز با اعتماد کامل در انتخابات آتی، همچون دوره های گذشته مشارکت می کنند، اظهار داشت: تمام مقدمات لازم برای برگزای انتخابات سالم و قانونمند در استان فراهم شده و در راستای برگزاری انتخابات سالم و قانونمند و بدون شبهه حرکت می کنیم.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان غربی ادامه داد: مردم با حضور گسترده خود در راهپیمایی 22 بهمن ثابت کردند که فریب دروغهای سیاسی دشمنان این مرز و بوم را هرگز نمی خورند و همواره با قدمهایی ثابت و استوار به صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی می پردازند .

جانشین ستاد انتخابات استان در ادامه سخنان خود ضمن تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات عنوان کرد: باید با مشارکت گسترده در انتخابات، دین خود را به نظام اسلامی و به خون پاک شهدا در حفظ و حراست از ایران اسلامی ادا کنیم.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه کار گروه تخصصی زنان با هدف تحکیم خانواده و توانمندسازی زنان در استان تشکیل می‌شود، گفت: این کار گروه برای تحکیم و تعالی خانواده و کاهش آمار طلاق که زیر مجموعه اجتماعی خانواده تشکیل و اتاق ‌فکری با مشارکت سایر استانها تشکیل شد .‌

مریم دهقان با اشاره به اینکه این واحد با هدف حمایت از زنان و ارتباط آگاهی آنان در سطوح اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، سلامت خانواده و تحکیم امور خانواده و زنان تشکیل شده، اظهار داشت: بهینه ‌سازی مدیریت امور زنان موضوع هدف اصلی اداره کل زنان و خانواده است.