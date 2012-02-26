کمیسیون مبارزه با جنگ نرم در هرمزگان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قدیانی عصر یکشنبه در نشست با روسای دانشگاه های هرمزان، مشاور ارشد استاندار هرمزگان، مسئول بسیج دانشجویی استان و مسئول نهاد نایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های هرمزگان که در دانشگاه آزاد بندرعباس برگزار شد، بیان داشت: با همکاری استادان نخبه و کارآمد در عرصه مبارزه با جنگ نرم این کمیسیون تشکیل و عملیاتی شدن اهداف آن با جدیت پیگیری خواهد شد.

قدیانی با اشاره به چگونگی تاسیس بسیج دانشجویی در کشور و تاثیراین نهاد مقدس در روند رو به رشد کشور گفت: در اواسط قرن بیستم اکثر کشورهای تحت استعمار سعی کردند با انجام انقلاب از سلطه استعارگران رهایی یابند و در مقابل نظام سلطه نیز روش استعمار نو را جایگزین روش قبل کرد.

وی با اشاره به دو قطبی شدن جهان بعد از جنگ دوم جهانی بیان داشت: عمده انقلابهای دنیا در این برهه بین بلوک شرق و غرب جابجا شد اما استعمار در این کشورها ادامه یافت.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور با اشاره به تحلیل مقام معظم رهبری درباره تمایز انقلاب اسلامی با سایر انقلاب ها در وابستگی به غرب و شرق گفت: نظام سلطه پس از اینکه برای براندازی یا کنترل انقلاب اسلامی به نتیجه نرسید استعمار نوین را با نام استعمار فرانو جایگزین روشهای قدیمی کرد.

وی تلاش های کنونی غرب را در راستای استعمار فرا نو دانست و افزود: تقویت مبانی اندیشه های اسلامی یکی از راه های مهم برای مقابله با این روش جدید دشمن است. تا دانشجوی ما در دانشگاه با یک مبانی فکری قوی فعالیت کند و نسبت به تحرکات غربی ها واکنش مناسب نشان دهد.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی در راستای جنگ نرم دشمن گفت: چون قشر دانشگاهی بیشتر با مقوله‌ فکر و فرهنگ ارتباط دارد، در جنگ نرم دشمن نیز این قشر در اولویت‌ اول و از اهداف اصلی دشمن در جنگ نرم هستند و جذابیت‌های ظاهری که دشمن در قالب القائات ایجاد می‌کند، باید توسط اساتید برای دانشجویان کالبدشکافی شود.

قدیانی نقش اساتید دانشگاه را در مقابله با جنگ نرم بسیار مهم و حیاتی خواند و افزود : نقش روشنگر اساتید در انتقال ادراک مناسب از وضعیت موجود به دانشجویان می تواند اهداف دشمن را برای جوانان دانشجو مشخص و روشن کند.

وی یادآوری کرد: دشمنان با زدن حر فهای جذاب برای جوانان در صد جذب افکار و اندیشه های دانشجویان هستند و به طور حتم دلشان برای این کشور نسوخته یا دنبال منافع ملی ما نیستند و این انگیزه توجه آنان به خاورمیانه را می توان در عراق و افغانستان به خوبی مشاهده کرد.