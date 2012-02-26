قرآن کریم منشور سعادت بشری و نسخه حیات بخش انسان است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان آمده است: "قرآن کتاب هدایت و خورشید تابناک است که علیرغم میل دشمنان هر روز پر فروغ تر از همیشه می تابد و آزادگان و تشنگان معارف ناب اسلامی را سیراب می کند".

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: "اهانت به قرآن کریم اهانت به نامی محمدی است و اهانت به تمامی آزادگان است و ما کردستانی های شرکت کننده در اردوی آموزشی زیارتی سفیران وحدت که در مشهد مقدس برگزار می شود ضمن تقبیح عمل زشت مزدوران اشغالگر آمریکایی در افغانستان در اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم خواستار مقابله شدید تمامی مسلمانان و آزادگان جهان با این عمل زشت و نکبت بار هستیم".

در پایان بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان و جمعی از فعالان قرآنی و فرهنگی کردستان آمده است: "انتظار می رود مردم مسلمان و قرآنی افغانستان با قیام یکپارچه خود علیه اشغالگران آمریکایی و مزدوران جیره خوارش درس عبرت فراموش نشدنی بدهند و آنان را از عمل زشت و ننگین خود پشیمان کنند".