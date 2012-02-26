وزیر کشور خاتمی: لیست فعلی اصلاح طلبان را نمی شناسم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالواحد موسوی لاری عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز عصر امروز یکشنبه در حاشیه مراسم ختم پدر عبدالله نوری از وزرای دولت اصلاحات در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه سید محمد خاتمی اعلام کرده است که اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم شرکت می کنند، گفت: من از ایشان چنین جمله ای نشنیدم و لذا نمی توانم اظهار نظری انجام دهم.

موسوی لاری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در انتخابات رای خواهد داد، گفت: احتمالا در تهران نباشم که رای بدهم. با این وجود تا روز جمعه وقت زیاد است.

وزیر دولت اصلاحات در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم رای می آورند، گفت: لیست های فعلی گروه های اصلاح طلب در انتخابات مجلس نهم را نمی شناسم ، اما شاید اگر بخواهم رای بدهم به علیرضا محجوب و سهیلا جلودار زاده باشد.

وی در پاسخ به اصرار خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا در انتخابات مجلس شرکت می کند یا نه، گفت: انشاءالله روز جمعه شما را می ببینم و زیارتتان کنم.

موسوی لاری در پاسخ به اینکه آیا ملاحظه ای دارید که در خصوص شرکت در انتخابات موضع گیری نمی کنید، گفت: ضرورتی ندارد که من در خصوص رای دادن خود اظهار نظر کنم و تنها زمانی که وزیر کشور بودم به دلیل ضرورت موضع خود را در مورد شرکت مردم در انتخابات اعلام می کردم.