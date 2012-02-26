حضور در انتخابات مانند مقابله با دشمن است

مجتبی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دشمنان برای کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات فضا سازی هایی کرده اند و با سیاه نمایی، توطئه و شایعه پراکنی قصد دارند مشارکت مردم در انتخابات 12 اسفند را کمرنگ جلوه دهند.

وی افزود: ایران اسلامی بعد از جنگ مستقیم با استکبار امروزه در یک جنگ بسیار سخت و شکننده قرار گرفته که دشمن با سلاح و حربه ای جدید بنام جنگ نرم به میدان آمده و با تحریم ها و ایجاد التهاب اقتصادی در ماه های اخیر قصد برهم زدن آرامش را در کشور دارد.

وی افزود: امروز در برابر هجمه دشمنان یکی از خطیر ترین وظایف رسانه ها سربازی کردن در این جبهه و دفاع از ارزشها و خدمات نظام و انتقال عملکرد دستگاه ها و شفاف سازی است.

وی گفت: در زمان کنونی که چشم همه دشمنان ایران و اسلام به مسئله مهم انتخابات دوخته شده، مردم باید همچون دیگر رویدادهای تاریخی کشور با اتحاد و همدلی در انتخاب فرد اصلح و دلسوز نظام و انقلاب شرکت کنند و معادلات استکبار جنایتکار را برهم بزنند.