تظاهرات پاکستانی ها در محکومیت هتاکی آمریکایی ها به قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیشن، شهرهای مختلف پاکستان همزمان با برپایی تظاهرات ضد آمریکایی در افغانستان، از روز جمعه تاکنون شاهد فریاد "مرگ بر آمریکا" پاکستانی ها بوده است.

رسانه های پاکستانی با پوشش خبری این تظاهرات اعلام کردند که صدها نفر از مردم روز جمعه در اعتراض به هتک حرمت مقدسات اسلام به خیابانها آمدند.

معترضان همچنین خواستار پیوستن مقامات پاکستانی به جمع معترضان در شهر اسلام آباد، کراچی و مولتان و تجدید نظر در سیاست کشورشان در قبال آمریکا هستند.

تظاهرات کنندگان در اسلام آباد خواستار تجدید نظر در روابط مسلمانان با آمریکا شده و تاکید کردند: به آمریکایی ها اجازه نمی دهیم که مقدسات و کتاب مقدس قرآن را مورد اهانت قرار دهند.

اعضای مجلس ایالتی پاکستان نیز در بیانیه ای اقدام شنیع نظامیان آمریکایی در سوزاندن کتاب مقدس قرآن را محکوم کردند.

همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان ضمن محکوم کردن هتک حرمت قرآن کریم خواستار انجام اقدامات فوری برای محاکمه عاملین این اقدام و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی شد.