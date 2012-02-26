مبانی اقتصاد قرآنی در حوزه استخراج شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله سید هاشم حسینی بوشهری پیش از ظهر یکشنبه در جشنواره قرآنی حوزه‌ های علمیه خواهران که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار شد اظهار داشت: با گذشت قرون متمادی از نزول قرآن هنوز قرآن در مهجوریت است و نگاه شایسته به آن انجام نشده است.



وی به ویژگی‌های قرآن اشاره کرد و گفت: قرآن سخن خداوند رحمان است؛ نگهدارنده انسان از وسوسه‌ های شیطان است و در قیامت باعث سنگینی کفه اعمال انسان می‌ شود.



نایب رئیس شورای عالی حوزه های علمیه یاددهی قرآن را حق قرآن بر گردن مردم عنوان کرد و بیان داشت: رسالت حوزه در فراگیری و یاددهی قرٱن بسیار زیاد است و طلاب باید تمامی اعمال خود را بر اساس قرآن تنظیم کنند.



وی اظهار داشت: گنجانده نشدن درس تفسیر در برنامه های درسی رسمی حوزه جزء نقاط ضعف محسوب می‌شود.



آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه در آموزش و پرورش سهم ناچیزی برای تدریس قرآن در نظر گرفته شده است بیان داشت: این موضع باعث می شود تا ورودیهای دانشگاه های ما قرآن بلد نباشند البته این مشکل در ورودی حوزه‌ های علمیه هم دیده میشود و در زمینه قرائت مشکل دارند.



وی بیان داشت: ورودیهای حوزه علمیه نباید مشکلی در قرائت قرآن داشته باشند و اگر در قرائت قرآن مشکل دارند پذیرش نشوند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: با وجود درخواستهای زیادی که برای اعزام طلاب داریم ولی برخی طلاب هنوز در روخوانی و صحیح خوانی قرآن مشکل دارند.



مبانی اقتصاد قرآنی استخراج شود



وی با اشاره به رشد فعالیت‌های قرآنی و توجه به قرآن در سال‌های اخیر در کشور اظهار داشت: حوزه‌ های علمیه باید در این عرصه پیش‌گام باشند و معطوف به نیازهای روز جامعه در حوزه اقتصاد قرآنی مبانی لازم برای جامعه را ارایه کنند.



نایب رئیس شورای عالی حوزه‌ های علمیه، قرآن را چراغ هدایت توصیف و بر لزوم توجه فراگیر به قرآن در جامعه تاکید کرد.

