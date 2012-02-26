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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۳

آیت‌ الله حسینی بوشهری:

مبانی اقتصاد قرآنی در حوزه استخراج شود

مبانی اقتصاد قرآنی در حوزه استخراج شود

قم - خبرگزاری مهر: عضو جامعه مدرسین حوزه با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به تفسیر قرآن در حوزه تأکید کرد و گفت: حوزه علمیه باید مبانی اقتصاد قرآنی را تدوین و به جامعه عرضه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله سید هاشم حسینی بوشهری پیش از ظهر یکشنبه در جشنواره قرآنی حوزه‌ های علمیه خواهران که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار شد اظهار داشت: با گذشت قرون متمادی از نزول قرآن هنوز قرآن در مهجوریت است و نگاه شایسته به آن انجام نشده است.

وی به ویژگی‌های قرآن اشاره کرد و گفت: قرآن سخن خداوند رحمان است؛ نگهدارنده انسان از وسوسه‌ های شیطان است و در قیامت باعث سنگینی کفه اعمال انسان می‌ شود.

نایب رئیس شورای عالی حوزه های علمیه یاددهی قرآن را حق قرآن بر گردن مردم عنوان کرد و بیان داشت: رسالت حوزه در فراگیری و یاددهی قرٱن بسیار زیاد است و طلاب باید تمامی اعمال خود را بر اساس قرآن تنظیم کنند.

وی اظهار داشت: گنجانده نشدن درس تفسیر در برنامه های درسی رسمی حوزه جزء نقاط ضعف محسوب می‌شود.

آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه در آموزش و پرورش سهم ناچیزی برای تدریس قرآن در نظر گرفته شده است بیان داشت: این موضع باعث می شود تا ورودیهای دانشگاه های ما قرآن بلد نباشند البته این مشکل در ورودی حوزه‌ های علمیه هم دیده میشود و در زمینه قرائت مشکل دارند.

وی بیان داشت: ورودیهای حوزه علمیه نباید مشکلی در قرائت قرآن داشته باشند و اگر در قرائت قرآن مشکل دارند پذیرش نشوند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: با وجود درخواستهای زیادی که برای اعزام طلاب داریم ولی برخی طلاب هنوز در روخوانی و صحیح خوانی قرآن مشکل دارند.

مبانی اقتصاد قرآنی استخراج شود

وی با اشاره به رشد فعالیت‌های قرآنی و توجه به قرآن در سال‌های اخیر در کشور اظهار داشت: حوزه‌ های علمیه باید در این عرصه پیش‌گام باشند و معطوف به نیازهای روز جامعه در حوزه اقتصاد قرآنی مبانی لازم برای جامعه را ارایه کنند.

نایب رئیس شورای عالی حوزه‌ های علمیه، قرآن را چراغ هدایت توصیف و بر لزوم توجه فراگیر به قرآن در جامعه تاکید کرد.
 

کد مطلب 1544350

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