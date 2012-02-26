بایدها و نبایدها در انتخابات مجلس/ ملاک های نمایندگان اصلح

به گزارش خبرنگار مهر، پس از دوران رنسانس، مردم نمایندگانی را برای تصدی امور حکومتی انتخاب می کردند تا آنها از طرف مردم و به نمایندگی از آنان حکومت کنند و از آن پس این تئوری مورد پذیرش کشورهای مختلف قرار گرفت تا اینکه از قرن 19 میلادی در اروپا و دیگر قاره ها رسمیت یافت و حکومتها تحت عنوان جمهوری و یا نظام پارلمانی بر اساس انتخابات پایه ریزی شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نیز امام راحل بنیانگذار نظامی شدند که بر پایه انتخابات که نماد عزم و اراده ملی و دخالت آشکار مردم در سرنوشت کشوری و حکومتی است و تبلور جمهوریت و دموکراسی و آزادی در انتخابات است با ماهیت اسلامی شکل گرفت و نخستین حکومت جمهوری با هویت اسلامی ایجاد شد.

تاکید حضرت امام (ره) و مدون شدن قانون اساسی بر مبنای انتخابات برای تعیین رئیس جمهور، نماینده مجلس، شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی در ایران، مبین حاکمیت هر فرد بر سرنوشت خویش است و لازمه آن نفی حکومت فرد و استبدادگرایی یا حکومت طیفی و طبقاتی است.

ضمن اینکه چون مبانی قانون حکومتی باید با ماهیت اسلامی منطبق باشد، این نوع حکومت نه تنها مستلزم نفی حکومت خدا بر بندگان نیست بلکه عین حکومت خدا بر خلق است و همین ترجمان کلام رهبری در جهت دهی هویت این حکومت با عنوان مردم سالاری دینی است زیرا در ایران اسلامی نظام مردم سالاری با ایده دین مداری شکل گرفته و نامزد مورد انتخاب مردم ضرورتاً باید ملتزم به اصول و قواعدی تحت عنوان بایدها و نبایدها باشد.

بایدهای انتخابات

نماینده مردم در مجلس باید التزام به اسلام داشته باشد زیرا می خواهند قانونگذار در اموری باشد که با اصول اسلامی سازگار است.

باید معتقد به نظام اسلامی باشد زیرا این نظام صرفاً نظام سیاسی و حکومتی نیست،بلکه نظامی در جهت حاکمیت بخشیدن به مبانی دینی و اصول اسلامی است.

باید معتقد به ولایت فقیه به عنوان ولی امر مسلمین باشد زیرا مشروعیت نظامی که می خواهد قانونگذار آن باشد به نظارت، هدایت و اعمال ولایت توسط ولی فقیه است و اگر مصوبات مجلس پس از تایید شورای نگهبان واجب الاجراست، نهایتاً با اذن ولی فقیه اجرایی می شود.

باید دارای حسن سابقه و وجاهت دینی باشد کما اینکه امام (ره) نیز فرمودند: "اشخاصی که انتخاب می کنید، سوابقشان را مطالعه کنید...از اول انقلاب تا حالا چه جور بودند؟ سوابق خانودگیشان چه هست؟ عقایدشان چه هست؟"

باید شجاع و اهل تشخیص باشد و در قبال زیاده خواهی دشمنان با جرات به آنها تو دهنی بزند، همچنان که امام راحل نیز فرمودند: "کسانی را که انتخاب می کنید باید مسائل را تشخیص دهند و از افرادی نباشند که اگر روس یا آمریکا یا قدرت دیگری تشری زد، بترسند بلکه باید بایستند و مقابله کنند".

باید امین، پاک دست و پاک عمل باشد. در این راستا مقام معظم رهبری توصیه دارند: "باید مراقب باشید که آدمهایی که بی اعتقاد به رسالت انقلابی و مسئولیت نمایندگی هستند و می خواهند فقط وارد مجلس شوند تا سوء استفاده کنند و خدای نکرده خرابکاری انجام دهند، وارد مجلس نشوند".

باید آشنا به نیاز کشور باشد حضرت امام (ره) در رهنمود خود می فرمایند: "در مجلس اسلام تنها کافی نیست بلکه نماینده باید مسلمانی باشد که احتیاجات مملکت را بشناسد و سیاست را بفهمد و مطلع به مفاسد و مصالح کشور باشد".

نبایدهای انتخابات

اخلاق انتخاباتی و فضای سلامت انتخابات نباید مخدوش شود، چنانچه مقام معظم رهبری در تاریخ یازدهم اردیبهشت ماه سال 80 در جمع مردم رشت فرمودند: "فضای انتخابات باید سالم باشد. نباید عده ای با ابزار مخالفت با فلانی یا طرفداری از این نامزد و آن نامزد فضا را آلوده کنند. کارشکنی نسبت به دیگران، لجن پراکنی علیه این نامزد و آن نامزد، بدگویی و افشاگری های بی پایه و اساس نسبت به اشخاص ممنوع و ضد ارزش است. از این کارها اجتناب کنند".

حضرت امام (ره) نیز در این خصوص توصیه فرمودند: "اخلاق اسلامی انسانی را در تبلیغ برای خود و کاندیدهای خویش مراعات و از هرگونه انتقاد از طرف مقابل که موجب اختلاف و هتک حرمت باشد خودداری نمایند".

انتخابات فرصتی برای نظام/ نامزدها فرصت را به تهدید تبدیل نکنند

انتخابات یک فرصت برای نظام است، نامزدها و ستادهایشان نباید با بی تدبیری کاری کنند که به تهدید تبدیل شود، همه چیز را زیر سئوال نبرند و تردید افکنی و شبهه پراکنی درباره سلامت انتخابات نداشته باشند.

کانونهای ثروت و قدرت نباید در گزینش نامزدها و امر انتخابات تاثیرگذار باشند و عوامل نفوذی، تفرقه افکن و لایه های موجود از جریان فتنه و جریان انحراف در ستاد نامزدها به عنوان هوادار نباید فعالیت کنند زیرا نتیجه ای جز ضربه زدن و آسیب رساندن، سوء استفاده کردن و نیز تحمیل مطالبات خود ندارند.

ایجاد زمینه برای نافرمانی مدنی از سناریوهای پس از اعلام نتیجه انتخابات است تا کشور را به سمت بی ثباتی سوق دهند، لذا نامزدها و هوارانشان نباید از این مسئله غافل باشند بلکه باید مهندسی مسئولان نظام را در خلق حماسه ای دیگر یاری بخشند.

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یادداشت: حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی