حامی قاتل صدها هزار ایرانی: جهاد با اسرائیل واجب نیست، اسد را بکشید

به گزارش خبرگزاری مهر، در دور تازه هجمه رسانه ای رژیم حاکم بر عربستان علیه سوریه، این بار شبکه وهابی العربیه با یکی از تندروترین شخصیتهای وهابی سعودی به طور مستقیم گفتگو کرد تا وی با به کار بردن بدترین و زشت ترین الفاظ علیه سید حسن نصرالله رهبر شجاع مقاومت علیه رژیم صهیونیستی و همچنین علیه بشار اسد و تشبیه وی به شارون خون آشام، عمق کینه خود را از مردم و نظام سوریه و جبهه حامیان مقاومت نشان دهد.



البته این شخصیت وهابی همچون حکام عربستان با گرفتن ژست طرفداری از مردم سوریه، تلاش کرد افکارعمومی جهان را از ادامه سرکوب بی رحمانه مردم مظلوم شرق عربستان و همچنین اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه در بحرین منحرف کند.



این شخصیت وهابی با حمایت آشکار از گروههای مسلح سوری در اظهارات تحریک آمیز و جنگ افروزانه گفت :همه ملت سوریه باید سلاح به دست بگیرند و علیه بشار اسد بجنگند.



عائض القرنی در وقیح ترین و گستاخانه ترین سخنانش با حمایت از اشغالگران قدس مدعی شد : جنگ با بشار اسد، واجب تر از جهاد علیه اسرائیل است.



وی همچنین با تکفیر رهبران سوریه ادعا کرد : اسد مشروعیت خود را از دست داده و باید با او جنگید.



القرنی حتی مفتی سوریه را به باد انتقاد گرفت و او را به دروغگویی به مردم و وارونه کردن حقایق متهم کرد .



این شخصیت وهابی بار دیگر کینه عمیق خود را از نیروهای مقاومت لبنان که با شکست دادن ارتش قدرتمند صهیونیستی، سبب سربلندی ملتهای عرب و مسلمانان شده اند، با حمله ناجوانمردانه به سید حسن نصرالله رهبر شجاع مقاومت آشکار و او را به وارونه کردن حقایق و دروغگویی درباره حوادث سوریه متهم کرد.



القرنی در این گفتگوی زنده برای شعله ور کردن آتش جنگ داخلی در سوریه از همه شهروندان سوریه خواست سلاح به دست بگیرند و علیه ارتش کشورشان بجنگند.



این شخصیت وهابی تندرو در این مصاحبه حتی حاضر نشد به مسجدالاقصی و هتاکی های گستاخانه صهیونیستها به قبله نخست مسلمانان و همچنین اقدام بی شرمانه نظامیان آمریکایی در سوزاندن کتاب مقدس قرآن کریم اشاره کند تا بیش از پیش نقاب از چهره دروغین وی و ادعاهای بی اساسش درباره پیروی از اسلام و پیامبر(ص) نمایان شود و سرسپردگی و مزدوری اش برای آل سعود و آمریکا بیش از گذشته برای افکارعمومی اثبات شود.



پرونده سیاه القرنی؛ تمجید از قاتل صدها هزار ایرانی وعراقی بیگناه و متجاوز به کویت



القرنی همان کسی است که در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم بعثی صدام علیه ملت مظلوم ایران به صراحت از این رژیم و جنایات آن دفاع می کرد، این شخصیت وهابی زمانی که صدام جنایتکار پس از محکومیت به خاطر بخش اندکی از جنایاتش به دار مجازات اعدام آویخته شد، از فرط ناراحتی هلاکت دیکتاتور خونریز، با سرودن شعری در تمجید از وی، با وقاحت هر چه تمام تر از صدام با عنوان "شهید" یاد کرد و قصیده خود را با عنوان شهید امت سرود و از قاتلی حمایت کرد که دستانش به خون صدها هزار انسان بیگناه در ایران، عراق و حتی کویت در طول دوران حکومت سراسر ظلم و جنایت و کشتارش آغشته شده بود.



نگاهی به بخشی از قصیده ای که ای شیخ گمراه و وهابی سعودی در تمجید ازصدام و توصیف این جنایتکار به عنوان شهید امت به کار برده، عمق انحراف و گمراهی وی را نشان می دهد : "چهره تو ای صدام آکنده از نور ایمان است! به خدا سوگند ای صدام مرگ به تو عزت وعظمت بخشیده، زیراعشق ومحبت تو دررگهای ما جاری است ..."



آدرس سایتی که نوار صدای عائض القرنی در تمجید از صدام قاتل صدها هزار انسان بیگناه در ایران و عراق و کویت را منتشر کرده است، او از این جنایتکار به عنوان شهید یاد کرده است.







توضیح عکس :



شیخ عایض القرنی از وهابیون تندرو وابسته به دربار سعودی(اولین عکس از سمت راست در بالا) برای عکس کناری و سمت راست از پایین که در دوران سراسر سرکوب و کشتار و وحشی گری صدام به شهادت رسیده است، مرثیه سرایی نمی کند، بلکه برای خود صدام قاتل صدها هزار ایرانی بیگناه درجنگ تحمیلی و هزاران عراقی بیگناه و حتی کویتی مرثیه می سراید و از این جانی که دستانش به خون صدها هزار انسان بیگناه آغشته است با عنوان" شهید" تمجید می کند.

رسوایی دیگر القرنی، سرقت آثار ادبی نویسندگان عرب و پرداخت رشوه

این شخصیت وهابی که به "شیخ ماهواره ها" به سبب حضور مستمر در برنامه های شبکه های وهابی و تکفیری و ترویج گرایشهای طایفه ای و تکفیری در جهان عرب و تحریک آنها به کشتار پیروان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) مشهور شده است، بر اساس گزارش رسانه های عربی، به سرقت ادبی از یک نویسنده عرب به نام خانم سلوی العضیدان دست زده است.



العضیدان از این شخصیت وهابی به جرم سرقت ادبی آثارش، شکایت کرد، القرنی برای اینکه آبرویش به خاطر این سرقت ادبی نرود، به سلوی العضیدان نویسنده دو کتاب مذکور، پیشنهاد رشوه می دهد که او نمی پذیرد و علیه این وهابی تندرو شکایت می کند که در نهایت وی به پرداخت 330 هزار ریال سعودی محکوم می شود.



همچنین روزنامه عکاظ چاپ عربستان هم از شکایت یک شاعر مصری از این شیخ وهابی به سبب سرقت کتاب "شعراء قتلهم شعرهم" خبر داده است،



روزنامه عکاظ با عنوان "شاعر مصری یتهم القرنی بسرقة «شعراء قتلهم شعرهم» به سرقت ادبی شیخ وهابی از یک شاعر مصری هم اعتراف کرده است .



http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20120205/Con20120205475585.htm



سمیر فراج شاعر مصری گفته است عائض القرنی به سرقت از کتاب وی با تغییر نامش اقدام کرده است.

سایتهای عربی که تصویر سرقت ادبی شیخ عائض القرنی را منتشر کرده اند، در کنار کتابی با عنوان لاتیاس آمده است : لاتسرق، یعنی سرقت نکن.

علمای وهابی عربستان و منع جهاد علیه اسرائیل



حسن هانی زاده کارشناس مسائل بین الملل درباره این شخصیت وهابی و ادعاهای گستاخانه اش به مهر می گوید : شیخ عائض القرنی یکی از علمای وهابی سعودی اخیرا جهاد علیه دولت بشار اسد را واجب تر از جهاد علیه رژیم صهیونیستی تلقی کرد و خواستار سرنگونی دولت بشار اسد شد.



این وهابی دربار سعودی در حالی چنین فتوایی صادر می کند که رژیم آل سعود با بهره گیری از ابزارهای خشونت آمیز تا کنون صدها تن از آزادیخواهان منطقه الشرقیه عربستان را به خاک و خون کشیده است و به آل خلیفه در سرکوب مردم بحرین نیز کمک می کند.



عایض القرنی که مواضع وی نسبت به شیعیان جهان و دشمنی وی با پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام برای همه آشکار است همسو با خاندان سعودی بارها علویان و شیعیان را تکفیر کرده است.



این شیخ وهابی دردوران حاکمیت رژیم دیکتاتوری صدام بارها ازاین دیکتاتورحمایت کرده بود وقصائدی در مدح دیکتاتورعراق سروده بود.



در یکی از این قصائد، عائض القرنی در مدح دیکتاتور جنایتکار عراق می گوید:"چهره تو ای صدام آکنده از نور ایمان است!وپیکرهای ما از بزرگی وعظمت تو جان تازه ای گرفته است.



به خدا سوگند ای صدام مرگ به تو عزت وعظمت بخشیده زیراعشق ومحبت تو دررگهای ما جاری است



مژده به تو ای صدام که پیامبر اکرم بشارت د اده به اینکه هرکسی که شهید می شود سرانجام نیکی پیدا می کند."



شیخ عایض القرنی بدون اشاره به جنایات بی شمار و وحشیانه صدام علیه ملتهای ایران و عراق و حتی در کویت درجریان اشغال این کشور، وی را شهید امت اسلامی می داند که این امر از تفکرات سلفی این شیخ گمراه حکایت دارد.



این شیخ وهابی که بارها کتاب برخی نویسندگان عرب را سرقت و به نام خود چاپ کرده از بدنام ترین شیوخ سلفی های عربستان به شمار می رود، اما وی رابطه نزدیکی با خاندان سعودی دارد.



بنابراین عایض القرنی وقتی جهاد علیه رژیم صهیونیستی را حرام و قتل بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را واجب می داند در واقع نوعی همسویی و همنوایی با رژیم صهیونیستی دارد.



گزارش : رضا مهری