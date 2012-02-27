  1. هنر
  2. سینمای ایران
۸ اسفند ۱۳۹۰، ۳:۵۸

رحمانی در گفتگو با مهر:

تلاش می کنیم "پنهان" در اکران دوم نوروز روی پرده برود

تلاش می کنیم "پنهان" در اکران دوم نوروز روی پرده برود

کارگردان فیلم "پنهان" عنوان کرد، تلاش می کنیم این فیلم برای اکران دوم نوروز 91 به نمایش در آید.

مهدی رحمانی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت:با توجه به واکنش هایی که از نمایش این فیلم در جشنواره فیلم فجر امسال دریافت کردم هیچ برنامه ای برای تغیر در نسخه "پنهان" برای اکران عمومی ندارم و در تلاش هستیم در اکران دوم نوروز 91 روی پرده برود.

در فیلم سینمایی "پنهان" دومین ساخته بلند مهدی رحمانی فریبرز عرب‌نیا، آنا نعمتی، فتانه ملک محمدی، بابک حمیدیان، مهرداد صدیقیان، آزاده شمس، آناهیتا افشار و رویا جاویدنیا بازی می کنند.

در خلاصه داستان "پنهان" آمده: شهرمان آنقدر بزرگ شده که این همه اتوبان هم، از پس نزدیک کردن راه‌هایش برنیامده اند. به انتهای هر کدام از این راهها که می‌رسیم دیگر دغدغه‌های روزمره را هم فراموش کرده‌ایم. کم کم یادمان می‌رود که چطور دردهای پنهان را بفهیم.

از عوامل تولید این فیلم می‌توان به نویسندگان: مهدی شیرزاد، مهدی رحمانی، مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری، تدوین: هایده صفی‌یاری، صداگذاری: امیرحسن قاسمی، طراح صحنه و لباس: مجید میرفخرایی، طراح گریم: سعید ملکان، صدابردار: یدالله نجفی، موسیقی: کارن همایون‌فر اشاره کرد.

کد مطلب 1544359

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها