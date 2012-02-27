تلاش می کنیم "پنهان" در اکران دوم نوروز روی پرده برود

مهدی رحمانی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت:با توجه به واکنش هایی که از نمایش این فیلم در جشنواره فیلم فجر امسال دریافت کردم هیچ برنامه ای برای تغیر در نسخه "پنهان" برای اکران عمومی ندارم و در تلاش هستیم در اکران دوم نوروز 91 روی پرده برود.
در فیلم سینمایی "پنهان" دومین ساخته بلند مهدی رحمانی فریبرز عربنیا، آنا نعمتی، فتانه ملک محمدی، بابک حمیدیان، مهرداد صدیقیان، آزاده شمس، آناهیتا افشار و رویا جاویدنیا بازی می کنند.
در خلاصه داستان "پنهان" آمده: شهرمان آنقدر بزرگ شده که این همه اتوبان هم، از پس نزدیک کردن راههایش برنیامده اند. به انتهای هر کدام از این راهها که میرسیم دیگر دغدغههای روزمره را هم فراموش کردهایم. کم کم یادمان میرود که چطور دردهای پنهان را بفهیم.
از عوامل تولید این فیلم میتوان به نویسندگان: مهدی شیرزاد، مهدی رحمانی، مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری، تدوین: هایده صفییاری، صداگذاری: امیرحسن قاسمی، طراح صحنه و لباس: مجید میرفخرایی، طراح گریم: سعید ملکان، صدابردار: یدالله نجفی، موسیقی: کارن همایونفر اشاره کرد.
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