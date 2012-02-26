به گزارش خبرگزاری مهر،جمال کامیاب با بین این که منشور «زندگی پیاده در تهران» منتشر می شود، گفت: براساس تازهترین مصوبه، کمیته علمی در پایان همایش بینالمللی «زندگی پیاده در شهر» از اعضای هیئت داوران داخلی و خارجی خواهد خواست تا از میان مقالات و سخنرانیهای پذیرفته و ارائه شده، یک جمله را به اختصار انتخاب کنند تا پس از جمعآوری و بررسی، مجموعه این سخنان که جان کلام مقالهها و سخنرانیهاست این منشور تنظیم شود .
کامیاب تأکید کرد: جملههای انتخابی که عنوان منشور «زندگی پیاده در تهران» خواهد گرفت، از سوی کمیته علمی و راهبری همایش در قالب بیانیه پایانی همایش منتشر خواهد شد.
همایش بینالمللی «زندگی پیاده در شهر» روزهای 15 و 16 اسفند جاری با حضور دانشگاهیان، شهرسازان و متخصصان ایرانی و نیز چهرههای بینالمللی از شش کشور در برج میلاد برگزار میشود.
در این باره سید محمد جواد شوشتری، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در آستانه برگزاری این همایش، با بیان این مطلب تأکید کرد: تاکنون چند فضای گردشگری و راسته فرهنگی در پایتخت شناسایی شده است.
این فضاها میتواند در مسیر تحقق سبک زندگی پیاده در شهر، امکان گشت و گذار و ارتباطات شهروندان را فراهم کند.
به گفته شوشتری، ایجاد پاتوقهای فرهنگی یکی از پروژههای در دست مطالعه است و برخی مناطق شهرداری تهران نیز پیشنهادهایی را در این زمینه ارائه دادهاند تا برخی فضاهای شهری به عنوان گذر و پاتوق فرهنگی مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: در برخی معابر شهر، فضاهای تاریخی، امامزادهها و تعدادی امکان فرهنگی وجود دارد که اگر اینها را در یک گذرگاه فرهنگی واحد در نظر بگیریمف میتوانیم این اماکن را هم شان با جایگاهشان بهتر جلوه داده و به فضاهای معنوی و گشت و گذار فرهنگی تبدیل کنیم.
وی تاکید کرد: آمادهسازی و ایجاد فضاهای گشت و گذار و مراکزی که امکان ارتباط و همزیستی مناسب فرهنگی شهروندان را فراهم کنند، از ضروریتهای زندگی امروز در شهر تهران با جمعیت زیاد است. معماری فضاهای پیاده، هنر شهری در فضاهای پیاده، زندگی پیاده و حیات اجتماعی شهر و زندگی پیاده و مسئله آمد و رفت، چهار محور اصلی همایش بینالمللی زندگی پیاده در شهر است.
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