باید تلاشها را برای مهار بحران بدهی چند برابر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "تیموتی گایتنر" روز شنبه در حاشیه نشست دو روزه وزرای اقتصادی گروه 20 تلاشهای اتحادیه اروپا را برای مقابله با مشکلات مالی و حفظ پول رایج منطقه یورو ستود، اما در عین حال اعلام کرد که تلاشها را در این زمینه باید چند برابر کرد.

وی افزود: اروپا به پیشرفتهای قابل توجهی درباره اثبات توانایی خود در خصوص مهار بحران بدهی و اینکه در آینده با نتایج فاجعه بار اقتصادی روبرو نمی شویم، دست یافته است، اما کشورهای اروپایی باید بر تعهدات خود پایدار بوده تا بتوانند بر چالشها فائق آیند.

"گروه 20" گروهی متشکل از وزرای اقتصاد و دارایی و مسئولان بانکهای مرکزی بیست اقتصاد مطرح دنیاست.

این گروه متشکل از قدرتمندترین کشورهای جهان است که در مجموع 85 درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند.

آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، ایتالیا، چین، ژاپن، روسیه، استرالیا، برزیل، آرژانتین، کانادا، هند و کره جنوبی و .... اعضای گروه 20 را تشکیل می‌دهند.