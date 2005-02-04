فردا در تاريخ

وقايع انقلاب اسلامي در هفدهمين روز از بهمن 1357:‌

امام خميني در پيامي از كليه كساني كه پس از بازگشت ايران تلگراف و نامه تبريك ، صادركرده اند تشكر كردند . ايشان همچنين در جمع پرسنل نيروي دريايي ارتش در مدرسه علوي تهران با تشريح نقش انسانهاي پاكدامن در بازسازي كشور ، در بخشي از سخنانشان تصريح كردند : از حالا به بعد در خدمت ملت باشيد . ملت خودتان را خدمت بكنيد . اين آب و خاك مال شماست . اينجا مال خودتان بايد باشد . دست اجانب بايد كوتاه شود . چقدر آمريكا بايد از اين مملكت ببرد و بخورد يا انگلستان يا ساير جاها ؟ ما بايد يك وقت هم زنده بشويم ، بيدار بشويم ، ملتفت بشويم ، آزادي را بگيريم . حق را بايد گرفت با سرنيزه با مسلسل بايد حق را گرفت از اينها ، خودشان كه نمي دهند . بايستيد در مقابل اينها ...

امام خميني هم چنين در مدرسه علوي تهران در جمع صادركنندگان خشكبار و دانه هاي كشاورزي با تشريح كارنامه رژيم پهلوي ، غارت سرمايه هاي معنوي و مادي را از كارهاي اين رژيم دانستند .

ايشان همچنين در جمع مدرسان و طلاب حوزه علميه قم و كاركنان هواپيمايي ملي و شركت نفت ، با تاكيد بر وحدت كلمه و برادري شيعه و سني ، رمز پيروزي را وحدت كلمه دانستند . ايشان در بخشي از بياناتشان تصريح كردند : وحدت كلمه ايراني ها - همه اقشار ايران - موجب شد كه ابرقدرت ها را به زانو در آورد ، آن قدرت شيطاني را رفض كرد . قدرت هاي بزرگ شيطاني كه پشت سر او بوده اند را همه را رفض كرد ، همه را كنار زد . اين رمز وحدت كلمه است . اين وحدت كلمه را بايد حفظ كنيد و با حفظ وحدت كلمه تا آخر انشاءالله خواهيد رفت .

* مهدي بازرگان ، نخست وزير دولت مو قت ايران با بردن وسايل ضروري از منزل خود به محل مدرسه علوي ( اقامتگاه امام خميني ) عملا از آن جا به عنوان دفتر نخست وزير استفاده كرد .

* ابوالحسن بني صدر در سومين سخنراني خود در باره اقتصاد ايران گفت : بر نامه اي كه در ايران اجرا مي كنيم بايد خارج از

برنامه هاي قدرت هاي بزرگ كه بر اساس هدف هاي شش گانه آن ها طرح ريزي شده است ، باشد . ابتدا بايد از تعادل نا استوار روابط جهاني استفاده كنيم و بر اساس اين تعادل ناپايدار از سلطه گران خارجي خلع يد كامل كنيم . ما بايد كه در يك دوران كوتاه از صورت صادر كننده نفت خام خارج شويم و براي اين كار بايد مردم كشور هاي نفت خيز ديگر جهان هم آگاه شوند و به سياست اقتصاد مستقل بپيوندند .

* در تظاهرات مردم اصفهان به حمايت از بازرگان ، مردم به اتفاق خواستا رسرنگوني بختيار شدند .

* جبهه ملي از تمام ارگان هاي مملكتي خواست از تصميم آيت الله خميني مبني بر ايجاد يك دولت موقت پشتيباني كنند .

* كاركنان اعتصابي نخست وزيري دستگير شدند .

*امام خميني : اگر دولت كنار برود آشفتگي را حل مي كنم .

* ستاد بزرگ ارتشتاران با صدور اطلاعيه اي تاكيد كرد : هر كس در مقام تهديد يا تضعيف پرسنل نيروي مسلح شاهنشاهي بر آيد يا با درج مطالب ناصحيح و غير واقعي اهانت نمايد تحت تعقيب قانوني قرار خواهد گرفت .

* قيمت نفت در بازارهاي جهاني دو برابر افزايش يافت .



* در تهران به مناسبت تاييد مهدي بازرگان تظاهرات وسيعي صورت گرفت .

*بنابر تقاضاي خانواده همافران بازداشت شده كانون وكلاي دادگستري با فرمانده نيروي هوايي وارد مذاكره شد و نتيجه مثبت به دست نياورد .

* مطبوعات شوروي از نخست وزيري بازرگان استقبال كردند .

* سخنگوي كاخ سفيد در بيانيه اي مطبوعاتي اعلام كرد : شاپور بختيار بايد تسليم نظر اكثريت مردم ايران شود و اجازه دهد كه حاكميت آزاد مردم اجرا شود .

* نخست وزير(بختيار ) به وزرا دستور داد فقط به كار منداني حقوق بدهند كه كار كرده اند .

* رهبر يمن از انقلاب ايران حمايت كرد .

* امام خميني : ادامه نهضت يك تكليف است .

* ژنرال هويزر آمريكايي فرستاده ويژه آمريكا پس از يك ماه توقف در تهران ايران را ترك كرد .

*امروز سيل جمعيت در كشور يكصدا فرياد مي زد : بازرگان ، بازرگان - نخست وزير ايران .

* با آن كه اسامي وزرا اعلام نشده است ولي گفته مي شود كساني مثل دكتر ابراهيم يزدي ، مهندس ميناچي، نزيه و احمد صدر حاج سيد جوادي در اين دولت نقش خواهند داشت . در باره اعضاي شوراي انقلاب دو نظر متفاوت وجود دارد . به گفته برخي از نزديكان به اعضاي شورا، در حال حاضر حضور حجه الاسلام هاشمي رفسنجاني ، دكتر مفتح ، دكتر بهشتي يا مطهري به نمايندگي از روحانيت مترقي قطعي است .

* قذافي رهبر ليبي در مصاحبه اي با هفته نامه الكفاح العربي چاپ بيروت گفت : انقلاب ايران موازنه نيروها را به هم مي زند . طبيعي است هر آتشفشاني با زمين لرزه ها و تكان هاي شديد همراه است و با ايجاد محورها و اتحاد ها نمي توان جلوي آن را گرفت و بديهي است كه مصر ، عربستان سعودي و بسياري از كشور هاي هم مرز ايران در معرض تكان ها قرار خواهنند گرفت . .. انقلاب ايران يك پديده مثبت و يك عنايت الهي است . نشان مي دهد كه حمايت آمريكا و متحدانش انديشه باطلي بيش نيست .

* احمد ميرفندرسكي وزير امور خارجه(دولت غير قانوني بختيار) در گفتگويي اعلام كرد : ايران از پيمان سنتو خارج مي شود و اين مساله ظرف چند روز آينده درهيئت دولت مطرح مي شود . وي گفت ادامه حضور ايران در سنتو در چارچوب سياست خارجي جديد ايران قابل توجيه نيست ... بر اساس اين سياست ايران در پشتيباني از حقوق ملت مبارز و مظلوم فلسطين در روابط خود با اسراييل تجديد نظر اساسي خواهد كرد و نيز روابط ايران با آفريقاي جنوبي در جهت حمايت از اكثريت سياهپوست آن كشور تغيير خواهد كرد .

* خبرگزاري تاس خبر گزاري رسمي شوروي با سرعت چشمگيري خبر انتصاب مهدي بازرگان را به سمت نخست وزير ايران از جانب امام خميني منتشر كرد .

* در پي اعلام دولت ايران مبني بر اين كه تصميم دارد سفارش هاي هفت ميليارد دلاري خريد هواپيماي جنگي از آمريكا را لغو كند سهام صنايع هواپيما سازي در وال استريت تحت تاثير قرار گرفت و ضربه سختي ديد .

* كارشناسان و مقامام رسمي رژيم صهيونيستي اظهار نظر كرده اند كه استقرار يك جمهوري اسلامي در ايران بر سرنوشت عراق كه بيش از پنجاه در صد ازمردم آن شيعه و تنها 35 در صد از آنها سني هستند و با اين حال سنيان قدرت دولتي و ارتش را در اختيار دارند ، تاثير خواهد گذاشت . علاوه بر اين امارات و خليج فارس و حتي سوريه نيز از شمول چنين تاثيراتي معاف نخواهند ماند .

* ژنرال ديويد سي جونز رييس ستاد مشترك نيروهاي مسلح آمريكا گفت كه وي از نحوه حراست از تجهيزات نظامي آمريكا در ايران كه توسط نيروهاي مسلح ايران صورت مي گيرد راضي است .



تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام به فرمان امام خميني ره :



درشرع مقدس، مصلحت عبارت از اموري است كه به حفظ دين، نفس، عقل، نسل و مال برمي‌گردد چراكه اين امور مايه‌ قوام زندگي دنيايي انسان‌ها هستند. از منظر مكتب شيعه بر اساس مصالح و مفاسد واقعي، دو نوع حكم در شرع مقدس اسلام وجود دارند. يكي احكام ثابت، كه بر اساس مصالح و مفاسد تغييرناپذير وضع شده‌اند، مانند نماز و روزه، و ديگري احكام متغير يا احكام حكومتي يا ثانويه ، كه بر حسب مقتضيات زمان و بنا به منافع عمومي تغييرپذير بوده و از ناحيه دولت اسلامي وضع مي‌شوند. بر اين اساس، درجامعه اسلامي ما نيز قانون اساسي ، مرجع تشخيص اين امور در جامعه را “مجمع تشخيص مصلحت نظام” معرفي كرده است.در سال هاي 1360 تا 1361 قانون اراضي شهري و قانون كار مصوب مجلس شوراي اسلامي مورد اشكال شوراي نگهبان قرار گرفت و مجلس تصويب اين قانون را ضروري دانست . در اين ميان هيچ يك نيز به عقب نشيني از موضع خود اعتقادي نداشتند . بعدها مباحثي در باره لايحه قانون كار ميان شوراي نگهبان و مجلس صورت گرفت و در اين بارديگر ضرورت رفع مشكلي اين چنين مطرح شد . سرانجام در اواسط بهمن 1366 نامه اي از سوي رييس جمهور ، رييس مجلس ، رييس ديوان عالي كشور ، نخست وزير و مرحوم حاج سيد احمد آقا به محضر امام ره نگاشته شد و از ايشان خواسته شد كه اختلافات را به طريقي حل كنند . امام ره در پاسخ به اين نامه مرقوم فرمودند : گرچه به نظر اينجانب پس از طي اين مراحل زير نظر كارشناسان كه در تشخيص اين امور مرجع هستند ، احتياج به اين مرحله نيست ليكن براي رعايت احتياط در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد مجمعي مركب از فقهاي محترم شوراي نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه اي ، هاشمي ، اردبيلي ، توسلي ، موسوي خوئيني ها و جناب آقاي مير حسين موسوي و وزير مربط براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشكيل گردد . در صورت لزوم از كارشناسان ديگري هم دعوت به عمل آيد وپس از مشورتهاي لازم راي اكثريت اعضاي حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد . احمد در اين مجمع شركت مي نمايد تا گزارش جلسات به اين جانب سريع تر برسد ...

مجمع تشخيص مصلحت نظام كه صرفا بر اساس دستور امام ره ايجاد شد در اواخر سال 1366 آينن نامه داخلي خود را تنظيم كرد و پس از اصلاحاتي كه به دستور امام در برخي از مواد آن به عمل آورد مورد تاييد آن حضرت قرار گرفت و رسما كارخود را شروع كرد . مجمع تشخيص مصلحت نظام در تجديد نظري كه به فرمان امام راحل در قانون اساسي به عمل آمد به عنوان نهادي خاص در آن لحاظ شد . در حال حاضر بر اساس اصل يكصدودوازدهم قانون اساسي وظيفه دارد در مواردي كه شوراي نگهبان مصوبه مجلس شوراي اسلامي را خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تامين نكند، مصوبه مزبور بر اساس آيين نامه داخلي مجمع رسيدگي و اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان را حل و فصل كند. از سوي ديگر، مطابق بند دوم اصل يكصدو دهم قانون اساسي، نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام، جزو وظايف و اختيارات رهبري شمرده شده است ودر حال حاضر اين امر به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شده و اين مجمع نيز در صدد تهيه آيين نامه اي در باره « سياستهاي كلي نظام» است .

در حال حاضر رييس اين نهاد آيت الله هاشمي رفسنجاني و دبير آن آقاي محسن رضايي است .



ابقاي قوام :

درچنين روزي در سال 1321 ه ش مجلس شوراي ملي قوام را مجددا براي نخست وزير ابقا كرد . عملا پس از استعفاي ده وزير قوام دولت او بايد د سقوط مي كرد اما مجلس دوباره او را در مسند قدرت نگهداشت .



درگذشت ابراهيم فخرايي :

درچنين روزي در سال 1366هجري شمسي ، ابراهيم فخرايي محقق و نويسنده برجسته ايراني ديده ازجهان فروبست. او آثار گرانسنگي از خود به جاي نهاده است كه از ميان آنها مي توان به تاريخ ايران، سردارجنگل و گيلان درجنبش مشروطيت اشاره كرد . فخرايي در نهضت جنگل نيز حضور داشت.



درگذشت حاج ملاهادي سبزواري :





درچنين روزي در سال1289هجري قمري ، حاج ملا هادي سبزواري عالم، حكيم و فيلسوف پرآوازه ايران بدرود حيات گفت.هادي در سال 1212 ه ق در شهر سبزوار ديده به جهان گشود . پدرش حاج ميرزا مهدي يكي از علما و مردان وارسته و پرهيز گار عصر خويش بود . هادي پس از فراگيري علوم مقدماتي ازجمله ادبيات عرب ، و تبصره المتعلمين در فقه ابتدايي براي كسب معارف عالي تر عازم حوزه علميه مشهد شد . ايشان پس از آن به سوي در يافت معارف عالي تر در حوزه عرفان و فلسفه راهي حوزه عليمه اصفهان شد و در اين حوزه علميه گهر بار در درس حضراتي چون حاج ملا حسين سبزواري ، حاج محمد ابراهيم كرباسي ، آقا شيخ محمد تقي ، ملا علي مازندراني نوري اصفهاني و ملا اسماعيل كوشكيزانوي زانوي تلمذ بر زمين زد . ملا هادي در سال 1242 به مشهد بازگشت و پنج سال در مدرسه حاج حسن مشغول تدريس شد.در اين حوزه ايشان به تربيت شاگردان چندي همت گمارد كه از ميان آنها مي توان به آخوند ملا محمد كاظم خراساني ، ملا محمد كاظم سبزواري ، آية الله حاج ميرزا حسين مجتهد سبزواري ، ملا عبدالكريم قوچاني ، حاج ميرزا حسن حكيم داماد ، آقا ميرزا محمد يزدي معروف به فاضل يزدي و... اشاره كرد. از آن فقيه و متكلم آثار گرانسنگي به جاي مانده است كه از ميان آنها مي توان به منظومه و شرح منظومة سبزواري ، ديوان شعر ، اسرار الحكمه في المفتتح المغتتم ، شرح فارسي بر برخي از ابيات مشكل مثنوي مولانا ، مفتاح الفلاح و مصباح النجاح ، شرح الاسماء ، النبراس في اسرار الاساس ، راح قراح و كتاب رحيق در علم بديع ، حاشيه بر الشواهد الربوبيه في المناهج السلوكيه ، حاشيه بر اسفار اربعه ، حاشيه بر كتاب مفاتيح الغيب ملاصدرا ، حاشيه بر مبدأ و معاد ، حاشيه بر شرح سيوطي لابن مالك و حاشيه بر كتاب «شوارق» لاهيجي اشاره كرد . آن عالم رباني سرانجام پس از عمري تحصيل علم

پس از هفتاد و چند سال در عصر روز بيست و پنجم ذي الحجه سال 1289 ق. دار فاني را وداع گفت . پيكر پاكش را در بيرون دروازه سبزوار به نام دروازة نيشابور (معروف به فلكه زند) دفن كردند .



درگذشت آيت الله حسين قمي :

درچنين روزي در سال 1325 ه ش آيت الله قمي دار فاني را وداع گفت . حسين دربيست وهشتم رجب المرجب سال 1282هجري ق. ديده به جهان گشود. ايشان پس ازطي تحصيلات مقدماتي براي كسب معارف عالي تر به تهران آمد و پس از آن به عراق مهاجرت كرد و در نجف سكني گزيد . آن عالم رباني اما در عراق ماندگار نشد و پس از آن به تهران آمد . وي در طول فراگيري علوم آل محمد( ص ) ، از محضر استاداني چون ‌ ميرزا ابوالحسن جلوه ، ميرزا هاشم رشتي ، ‌ شيخ فضل الله نوري و ميرزا محمد حسن آشتياني ، ميرزا حبيب الله رشتي ،‌ آخوند محمدكاظم خراساني و سيد محمد كاظم يزدي كسب فيض كرد . ايشان پس از آن به تربيت شاگردان بسيار در حوزه همت گمارد كه از ميان آ ن ها مي توان به ميرزا حسن بجنوردي، شيخ فاضل قفقازي، حاج آقا بزرگ اشرفي شاهرودي، ميرزا مهدي حكيم، سيد محمد موسوي لنكراني، سيد حسين موسوي نسل، شيخ حسينعلي راشد تربتي و.. اشاره كرد . ايشان به دليل مزاحمت هاي رضا خان در حوزه هاي علميه ترك ديار كرد و در صدد احياي حوزه علميه كربلا بر آمد . آية الله قمي پس از درگذشت آية الله سيد ابوالحسن اصفهاني، راهي نجف اشرف شد.ايشان از خود آثار گرانبهايي به جاي نهاد ه است كه حاشيه بر عروة‌ الوثقي (از اول مسائل تقليد تا بخشي از احكام نماز)،‌ حاشيه بر رساله ارث و نفقات،‌ حاشيه بر رساله ربائيه رضاعيه، حاشيه بر صحة‌المعاملات، حاشيه بر مجمع المسائل، الذخيرة الباقية في العبادات و المعاملات، مختصر الاحكام، طريق النجاة، منتخب الاحكام، مناسك حج، ذخيرة العباد، هداية الانام في المسائل الحلال و الحرام رساله الحكام از جمله آنها ست . آيت اله قمي در دوره رضا خان به روش هاي مختلف با مذهب ستيزي رضا خان به مبارزه پرداخت و عملا راه او را در خراسان سد كرد . دراين زمينه قيام گوهر شاد نمونه كاملي است بر مبارزات شيخ حسين قمي با توطئه ضد مذهبي رضا خاني كه در قالب جمهوريت براي مردم ايران عرضه شده بود .



تاسيس نخستين حكومت اسلامي در آفريقا :

درچنين روزي درسال 670 ميلادي نخستين حكومت اسلامي در شمال آفريقا تاسيس شد . اين حكومت را " عقب بن نافع مصري " درمراكش استوار ساخت . اين نخستين حكومت عربي اسلامي در شمال آفريقا بود .



درگذشت كاتو :

درچنين روزي در سال 45 پيش از ميلاد ، كاتو يكي از فيلسوفان بر جسته روم باستان خودكشي كرد . وي قصد داشت با انجام اين خود كشي خود را ازشر ديكتاتوري سزار راحت كند . فلسفه سياسي او مشحون از انديشه هاي دموكراتيك و مردم سالارانه است.



اشغال شهر بودا پست :

درچنين روزي در سال 1849 ميلادي ، اتريش شهر بوداپست پايتخت مجارستان را به اشغال خود در آورد .



كشف سيرالئون :

درچنين روزي در سال 1460 ميلادي كشور سيرالئون در آفريقاي غربي توسط " داسنتيرا" ي پرتغالي به اصطلا ح كشف شد . پس از اين بود كه سيرالئون آماج حمله استعمار گران براي چپاول منابع غني اين كشور قرار گرفت .



اشغال مينوركا :

در چنين روزي در سال 1782 ميلادي اسپانيا منطقه مينوركا را ازدست بريتانيا خارج كرد به تسخير خويش در آورد .



تاسيس كشور كنگو :





در چنين روزي در سال1885 ميلادي در كنگوكه تحت استعمار امپراطوربلژيك، لئو پلد دوم قرار داشت ، دولتي تشكيل شد .





قانون اساسي در مكزيك :

درچنين روزي درسال 1917 ميلادي قانون اساسي مكزيك تصويب شد و دراين كشور نظام جمهوري برقرارشد . مكزيك بيست و هفتم سپتامبر 1821 ميلادي توسط ژنرال" اگوستين ايتوربيد "به استقلال دست يافت .



ناصر ، نخستين رهبر جمهوري عربي متحده :

درچنين روزي درسال 1958 ميلادي جمال عبد الناصر ، رسما به عنوان نخستين رييس جمهورجمهوري عربي متحده مطرح شد .



نخستين شماره نشريات :





درچنين روزي در سال 1961 ميلادي نخستين شماره روزنامه انگليسي زبان ساندي تلگراف چاپ و منتشر شد . همچنين در چنين روزي در سال 1922 ميلادي نخستين شماره مجله پرطرفدار ريدرز دايجست منتشر شد . ريدرز دايجست يكي از پر طرفدارترين نشريات عامه پسند در سراسر جهان است كه به اغلب زبانهاي زنده دنيا چاپ و منتشر مي شود .



نخستين انديشه تاسيس دولت يهودي :

در چنين روزي در سال 1915 ميلادي هربرت شموئيل ، نخستين بار انديشه هاي خود را در باره تاسيس دولت يهودي در فلسطين براي دولت انگليس مطرح ساخت . اين نامه بعدها به صدور اعلاميه يالفور انجاميد .



استقلال الجزاير :





در چنين روزي در سال 1962 ميلادي مارشال دو گل استقلال الجزاير را به رسميت شاخت .



تولد آندره گوساو سيتروئن :

در چنين روزي در سال 1878 ميلادي سيترون مهندس و طراح فرانسوي به دنيا آمد . او توانست خود روي سيتروئن را طراحي كند و نام خود را بر روي آن بنهد .



تولد رومن اينگاردن :

در چنين روزي در سال 1893 ميلادي اينگاردن فيلسوف لهستاني به دنيا آمد . فلسفه مطالعاتي عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد ويليام اس بورخس :

درچنين روزي در سال 1914 ميلادي بورخس نويسنده آمريكايي به دنيا آمد . "نهار خالي" عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد آلن هايدن :

در چنين روزي در سال 1914 ميلادي آلن هايدن فيزيكدان بريتانيا يي به دنيا آمد . وي در سال 1963 ميلادي جايزه نوبل فيزيك را از آن خود كرد.



زلزله هاي مهيب :

در چنين روزي در سال 1783 ميلادي بر اثر يك زلزله مهيب در كالابرا در جنوب ايتاليا بيش از سي هزار نفر جان خود را از دست دادند همچنين در همين روز زلزله وحشتناك ديگري در سال 1663 ميلادي در كانادا روي داد كه از ميزان دقيق خسارات آن نوشته اي در دست نيست .



محاصره كوبا :

درچنين روزي در سال 1904 ميلادي محاصره نظامي كوبا توسط آمريكا پايان يافت .



ورود به مانيل :

درچنين روزي درسال 1945 ميلادي نيروهاي نظامي آمريكا تحت فرماندهي ژنرال داگلاس مك آرتور وارد شهر مانيل دركوالالامپور شدند.



تولد هرتز :

درچنين روزي در سال 1858ميلادي ميلادي هاينريش هرتز از فيزيكدانان برجسته آلماني قدم به عرصه گيتي نهاد .

وي در حوزه امواج راديويي و امواج الكترومانياتيك مطالعات فراواني كرده است . هم اكنون واحد فركانس به نام او نامگذاري شده است .



درگذشت يوهان گوتنبرگ :

درچنين روزي در سال 1468 ميلادي يوهان گوتنبرگ سازنده نخستين ماشين چاپ ، درگذشت .



روز كشته شدگان جنگي در ژاپن :

همه ساله چنين روزي به عنوان روزكشته شدگان جنگي در ژاپن گرامي داشته مي شود .



ترور چند فلسطيني :





درچنين روزي در سال 1995 ميلادي ، شهيد كمال كحيل ازمبارزان گـردانهاي القسام به همراه تني چند ازهمرزمان خود در انفجاري كـه تـوسط پليس تشكيلات خودگردان برنامه ريزي شده بود ، به شهادت رسيدند .