به گزارش خبرنگار مهر، نشست تشکل صدای ملت عصر روز یکشنبه در اسلامشهر و با حضور جمعی از مردم برگزار شد.

در این نشست انتخاباتی علی عباسپور تهرانی نماینده تهران و کاندیدای فهرست انتخاباتی صدای ملت طی سخنانی اظهار داشت: در نظام جمهوری آنچه مهم است اعتماد مردم و آرای مردم است.

وی گفت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا عده‌ای بنا به دلایلی تلاش می‌کنند مشارکت در انتخابات کم باشد اما ما امیدواریم مانند سایر انتخابات شاهد حضور پررنگ مردم در این دوره از انتخابات باشیم.

عباسپور افزود: ما معتقدیم هر چه تعداد بیشتری از مردم در این انتخابات شرکت کنند شانس پیروزی صدای ملت بیشتر خواهد بود و مطمئنا در مجلس موثرتر خواهد بود.

نماینده تهران درباره شکل گیری تشکل صدای ملت نیز گفت: جمعی از منتقدان دولت در جلساتی که پیش از این شکل گرفت تصمیم گرفتند این تشکل را ایجاد کرده و یک فهرست انتخاباتی ارائه دهند زیرا این جمع معتقدند انتقاداتی به دولت در زمینه اجرایی وجود دارد که این مسائل به سختی امکان طرح در مجلس را دارد نمونه آن هم طرح سئوال از رئیس جمهور دارد. بنابراین نمایندگان هم فکری یکدیگر را پیدا کردند و فهرستی تحت عنوان صدای ملت در این دوره از انتخابات ارائه کردند.

اصولگرایی و اصلاح طلبی افراطی را مردود می دانیم

عباسپور درباره تعریف صدای ملت از اصولگرایی و اصلاح طلبی نیز گفت: ما شدیدا اصولگرایی افراطی و اصلاح طلبی افراطی را مردود می‌دانیم و گاهی اوقات عنوان می‌شود که افکار ما به اصلاح طلبان نزدیک است. بله، آنجا که علم و منطق و منافع ملی و رهنمودهای امام و منویات مقام معظم رهبری مطرح می شود راهبردهای ما به هم نزدیک است.

وی گفت: بسیاری از اصلاح طلبان مجلس هشتم را به اصولگرایانی که جز داد و قال و جنجال، کار دیگری نمی‌کنند ترجیح می‌دهیم. این عده به اسم اصولگرایی در مجلس هستند اما یک طرح و لایحه در رابطه با حل مشکلات مردم ارائه نکرده‌اند و هم اکنون هم در لیست‌های مختلف حضور دارند.

عباسپور با بیان اینکه ما مجلسی مقتدر می‌خواهیم خاطرنشان کرد: ما به مرزهای اصلاح طلبی و اصولگرایی مطرح در گذشته معتقد نیستیم به طوری که آقای محجوب و خانم جلودارزاده را در فهرست خود قرار دادیم. این دو تن برای کارگران تلاش فراوانی کرده اند و به ولایت فقیه و قانون اساسی معتقدند چرا باید بین خود و آنها دیواری ایجاد کنیم.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: ما این فهرست انتخاباتی را تهیه کردیم تا سنت‌های غلطی که اخیرا شکل گرفته و برای عده ای نان و آب شده، بشکنیم. می‌خواهیم مجلسی شکل بگیرد تا نسبت به آنچه در جامعه می‌گذرد واکنش نشان دهیم و پیگیر مشکلات مردم باشیم.

هدف "صدای ملت" بازگشت دولت به قانون است

به گزارش مهر، در این نشست انتخاباتی حسن غفوری فرد دیگر کاندیدای معرفی شده از سوی صدای ملت طی سخنانی با تاکید بر اینکه مشارکت بالا هدف صدای ملت در این انتخابات است گفت: منتقدان دولت گروهی هستند که شجاعت پیدا کرده‌اند و با تحت این عنوان فعال شده اند. این برای اولین بار است که گروهی با این عنوان فعالیت می‌کند و هدفش برگشت دولت به خط قانون اساسی است.

وی گفت: هدف ما حفظ جایگاه قوه مقننه است و جایگاه اصلی این قوه همان جایگاهی است که دولت‌ها را از حرکت به سوی دیکتاتوری منع می کند.

نیازمند تلاش مضاعف برای اداره کشور هستیم

غفوری فرد خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مسائل مهم کشور مسئله اقتصادی است که ما در این دوره نیازمند تلاش مضاعف برای اداره کشور هستیم. همچنین رفع مشکل بیکاری از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد ما هنوز آمار دقیقی از تعداد بیکاران نداریم.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از اقداماتی که در مجلس نهم باید پیگیر آن شویم توجه به مسئله تورم و گرانی است. هم اکنون وضعیت به گونه ای است که با نوسانات قیمت دلار پول ملی تضعیف شده و این پولی است که از جیب کارگر برداشته می‌شود و این بار دولت در خواب است.

بر اساس این گزارش علی مطهری نماینده تهران و سرلیست صدای ملت نیز طی سخنانی در این نشست، گفت: مشارکت در انتخابات در این دوره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. میزان مشارکت مردم در انتخاباتی پیامی برای دنیا خصوصا غربی‌ها دارد . اگر آنها احساس کنند که ما در داخل کشور ید واحده هستیم قطعا این موضوع در تصمیمات آنها موثر خواهد بود.

فلسفه وجودی مجلس جلوگیری از سرکشی دولتهاست

وی ادامه داد: فلسفه وجودی مجلس برای جلوگیری از سرکشی دولت‌ها است. مجلس ایجاد شده تا قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون داشته باشد. اگر نماینده‌ای به کمک دولت وارد مجلس شود قطعا نمی‌تواند در برابر تخلف دولت بایستد. شما باید به کسانی رای دهید که دارای تخصص باشند و حریت و آزادگی داشته و توان ایستادگی برای اجرای عدالت را داشته باشند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به تشکیل تشکل صدای ملت گفت: از چند ماه پیش این ایده در بین نمایندگان وجود داشت که گفتمانی که در مقابل قانون ستیزی بایستد و از حقوق مردم دفاع کند زمینه پذیرش در جامعه دارد و خوب است کسانی که تفکر مشترکی دارند برای انتخابات مجلس نهم فهرستی ارائه کنند.

وی گفت: البته ما به منتقدان دولت مشهور شده ایم اما برای اینکه با این عنوان دچار محدودیت نشویم نام صدای ملت را انتخابات کردیم تا بگوییم مظهر صدای مردم هستیم و این چنین نیست که فقط از دولت انتقاد کنیم. ما گروهی نیستیم که بخواهیم صرفا انتقاد کنیم اما انتقادات اساسی هم به دولت وارد می دانیم. در جاهایی که هم ممکن بوده از دولت حمایت کرده‌ایم . معتقدم آنها که می گویند با وجود تخلفات، باید از دولت حمایت کنیم فلسفه وجودی مجلس را نمی فهمند در حالی افرادی باید وارد مجلس شوند که در برابر تخلفات و انحرافات بیاستند و از حقوق مردم دفاع کنند.

مطهری مبارزه با قانون ستیزی و بحران سازی را از دیگر اهداف صدای ملت برشمرد و افزود: ما در مجلس مصوبه خوبی برای کاهش رابطه با انگلیس در سطح کاردار به تصویب رساندیم و با این مصوبه سفیر انگلیس با خفت از کشور اخراج شد اما عده‌ای با هجوم به سفارت انگلیس کاری کردند که مجبور به عذرخواهی از انگلیس شدیم. منشا این بحران سازی‌ها کجاست؟ ما با این امور مخالفیم. می خواهیم ریشه این امور را در کشور بخشکانیم.

مطهری در پایان تاکید کرد : شعار ما احترام به قانون، حقوق ملت و آزادی بیان است.

حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس و دیگر کاندیدای معرفی شده از سوی صدای ملت نیز طی سخنانی گفت: تلاش ما این است که صدای مردم بخصوص اقشار ضعیف در مجلس نهم باشیم البته ما این رویه را در مجالس هفتم و هشتم پیگیری کردیم.

امیدوار به ورود به مجلس نهم با رای مردم هستیم

نماینده تهران ادامه داد: نسبت به اقدامات دولت انتقاداتی داریم و برخی عملکردهای آن را منفی ارزیابی می کنیم. متاسفانه جریانی وجود دارد که نمی خواهد این انتقادات به بحث گذاشته شود امیدواریم با رای مردم وارد مجلس نهم شویم و بتوانیم راحت تر درباره اشکالات موجود صحبت کنیم.

نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بد اجرا شد

وی درباره نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه از سوی دولت نیز گفت: ما نسبت به اقدام دولت در اجرای این قانون تقدیر و تشکر می کنیم .اصل این کار خود است و مورد حمایت مجلس قرار گرفت اما نحوه اجرا بسیار بد بود. انتقاد ما به روش اجرای دولت است. دولت قصد داشت واقعی کردن قیمت ها را طی 3 سال انجام دهد اما نظر مجلس این بود که چون به مردم فشار وارد می شود بهتر است طی 5 ساله اجرا شود. بنابراین قانون مصوب کرد و خواستار اجرای این قانون با شیب ملایم شد اما متاسفانه دولت قانون را بر نمی‌تابد و ما این رویه دولت را نمی پسندیم و معتقدیم که مجلس با نظارت خود جلوی قانون شکنی را بگیرد.

خانه ملت، نمایندگان شجاع و مستقل نیاز دارد

به گزارش مهر، حجت الاسلام علی عسگری نماینده مردم هفتم و کاندیدای مجلس نهم نیز طی سخنانی افزود: خانه ملت نمایندگانی شجاع و مستقل نیاز دارد یعنی کسانی که با هرگونه قانون شکنی و افراط گری و حرمت شکنی مبارزه کنند.

وی گفت: مجلس نهم باید دولت را درباره نابسامانی های پیش آمده بخصوص نابسامانی های اقتصادی مجاب به پاسخگویی کند.

عسگری گفت: صدای ملت امروزه صدای واضح و روشنی است که به رسیدگی مطالبات جدی مردم تاکید دارد. برای مقابله با استبداد رای لازم است که نمایندگان مردم ایستادگی کنند و شان و منزلت مجلس را به جایگاه خود بازگردانند. نمایندگان ملت در پاسداری از قانون اساسی نباید از هیچ کوششی فروگذار باشند.

به گزارش مهر، در این نشست علاوه بر غفوری فرد، کاتوزیان، عباسپور و مطهری، علیرضا دهقان، ایراندخت فیاض، علیرضا محجوب و ولی زاده دیگر کاندیداهای معرفی شده از سوی صدای ملت حضور داشتند.