تیم والیبال شهرکهای صنعتی خراسان شمالی به دیدار گل گهر سیرجان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی روز دوشنبه 8 اسفند ماه جاری، در مرحله نیمه نهایی لیگ دسته یک والیبال کشور به مصاف نماینده کرمان می رود.
تیم خراسان شمالی در مرحله نخست پلی آف لیگ دسته یک والیبال کشور با برتری مقابل شهرداری زاهدان جواز حضور در مرحله دوم رقابت ها را بدست آورد.
در آغاز مرحله نیمه نهایی این رقابتها ساعت16فردا نماینده استان در سیرجان به مصاف تیم گل گهر سیرجان تیم نخست گروه دو لیگ دسته یک والیبال کشور می رود.
تیم شهرک های صنعتی عصر روز پنج شنبه در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی در سالن ملت بجنورد پذیرای نماینده کرمان خواهد بود.
بیستمین دوره مسابقات جودوی قهرمانی بانوان کشور وانتخابی تیم ملی از 6 اسفند ماه با شرکت135جودوکار از 24استان کشور در سالن شهید افراسیابی تهران در حال برگزاری است.
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