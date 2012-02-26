3 هزار درخت در بندرعباس پلاک کوبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام آرمان عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طرح مدیریت الکترونیکی شهری در راستای اجرای ماده 2 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها توسط سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بندرعباس عملیاتی شده است.

وی در تشریح این طرح اظهار داشت: این طرح به منظور سرشماری درختان شهر و همچنین دستیابی به آماری کامل از مشخصات درختان موجود مورد استفاده قرار گرفته است.

به گفته آرمان، این طرح، جایگزینی برای پلاک های آهنی است که درگذشته ابزاری برای هویت درخت به شمار می آمد اما با گذشت زمان، مسوولان و کارشناسان فضای سبز به دلیل کوتاه بودن عمر پلاک آهنی و دشواری در به روز رسانی شناسنامه درخت با استفاد از این ابزار میخ های الکترونیکی را با توجه به عمر مفید بالای به اندازه عمر درخت، جایگزین پلاک های آهنی کردند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بندرعباس خاطر نشان کرد: میخ های الکترونیک دارای یک برد الکترونیکی و سیم پیچ آنتن بوده که یک کد منحصر به فرد را به هر تک درخت اختصاص می دهد. این میخ جهت شناسایی و مدیریت الکترونیک درختان استفاده می شود.

آرمان ادامه داد: این طرح در بوستان های خلیج فارس، قائم، شهدا، نونهالان 1و2، بوستان بانوان، گلها، لاله، مژگان خضری و صیادان اجرا شده است.

وی اظهار داشت: تا پایان امسال 10 اصله درخت دیگر پلاک کوبی می شود. وی از پلاک کوبی تمام درختان شهر بندرعباس تا پایان سال 91 خبر داد.