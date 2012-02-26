یک میلیون و 316 هزار همدانی واجد شرایط رأی دادن/ 550 کبودرآهنگی ناظر انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ستاد انتخابات استان همدان گفت: در این دوره از انتخابات یک میلیون و 316 هزار و 41 نفر در سطح استان همدان واجد شرایط رأی دادن هستند.

علی‌اکبر فامیل‌کریمی اظهار داشت: تدابیر لازم برای برگزاری انتخابات باشکوه در استان همدان فراهم شده حضور حداکثری مردم در انتخابات محقق شود.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های انتخاباتی از سوی نامزدها در چارچوب قانون و بدون هیچ مشکلی در حال انجام است، گفت: توجه به منشور اخلاقی انتخابات عاملی مهم در برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند است.

فامیل‌کریمی همچنین اضافه کرد: تمام فرآیندهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان تویسرکان به صورت مکانیزه انجام می شود.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان افزود: انتخابات مجلس نهم آزمون اخلاقی بزرگ برای کاندیداها به شمار می‌رود و رقابت و رفتار افراد در انتخابات مجلس نهم باید در مسیر اثبات توانمندی‌ها و کارآمدی نظام باشد.

63 و نیم درصد نهاوندی‌ها در انتخابات دوره های قبل شرکت کرده‌اند

فرماندار نهاوند گفت: در هشت دوره انتخابات مجلس در نهاوند 63 و نیم درصد از جمعیت نهاوند در انتخابات مجلس مشارکت کرده‌اند.

اسماعیل زارعی‌کوشا در همایش گردهمایی اعضای تیم‌های اجرایی انتخاباتی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در نهاوند اظهار داشت: شهرستان نهاوند با توجه به گستردگی حوزه‌های چهارگانه و 180 روستای خود همواره در انتخابات شرکت کرده اند.

وی با اشاره به اهمیت رعایت قانون توسط کاندیداها و حامیان آنها افزود: همه مردم به ویژه کاندیداها و حامیان آنها موظف به رعایت قانون هستند.

فرماندار شهرستان نهاوند با بیان اینکه کاندیداها باید شرایط و فضای رقابتی سالم و بانشاطی را ایجاد کنند، گفت: رقابت‌ها باید نوعی رفاقت، نوع‌دوستی، گذشت و ایثار را از خود به یادگار بگذارند.

550 کبودرآهنگی ناظر برگزاری انتخابات مجلس نهم هستند

قائم مقام هئیت نظارت بر انتخابات گفت: 550 نفر در کبودرآهنگ ناظر بر گزاری انتخابات مجلس نهم هستند.

سهراب رستمی اظهار داشت: 550 ناظر در این شهرستان فعالیت دارند که از این تعداد ناظر 75 ناظر در بخش شیرین سو فعالیت خواهند داشت.

وی با بیان اینکه دشمنان برای جلوگیری از حضور مردم در پای صندوق های رأی تمامی ابزارهای فرهنگی را به کار گرفته اند، عنوان کرد: مشارکت حداقلی مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای دشمنان خوشحال کننده و در اصل نوعی پیروزی سیاسی است.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران اسلامی در برهه کنونی باید با تمام تلاش به انتخابات مجلس نهم توجه داشته باشند، اظهار داشت: انتخابات اوج وحدت ملت ایران است و باید به بهترین وجه ممکن برگزار شود.

آمادگی کامل ثبت احوال ملایر در انتخابات نهم

رئیس ثبت احوال شهرستان ملایر از آمادگی کامل ثبت احوال این شهرستان برای حل مشکلات سجلی مردم این شهرستان خبر داد.

بهرام ساکی با بیان اینکه تمام دستگاه ها و نهادها برای برگزاری باشکوه و حضور حماسی مردم در انتخابات آمادگی خود را اعلام کرده اند، گفت: تمام امکانات را برای برگزاری انتخاباتی سالم فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه از زمان اعلام شده ثبت نام کاندیداها تاکنون اداره ثبت احوال ملایر در راستای تعویض و حل مشکلات سجلی و کارت ملی به مردم خدمات ارائه داده است، گفت: این خدمات در روز 12 اسفند نیز ادامه دارد.

ساکی اضافه کرد: اگر فردی مشکل تعویض شناسنامه و مشکلاتی از این قبیل داشته باشد می‌تواند به ثبت احوال مراجعه و کارکنان این اداره نسبت به رفع آنها اقدام می‌کنند.

رئیس ثبت احوال شهرستان ملایر با بیان اینکه ارائه این خدمات همزمان تا پایان رأی‌گیری ادامه دارد، اظهار داشت: متولدین 12 اسفند سال 1372 می‌توانند در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند.