علاقه ای برای اکران "راه بهشت" در نوروز نداریم

مهدی صباغزاده در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: فکر می کنم نوروز زمان مناسبی برای اکران این فیلم نباشد. با برنامه ریزی های انجام شده "راه بهشت" اوایل تابستان می تواند اکران بهتری داشته باشد. این فیلم نسبت به نسخه جشنواره هیچ تغییری نخواهد کرد. پخش این فیلم برعهده فیلمیران است.

امین زندگانی، نسرین مقانلو، رضا رویگری، الهام حمیدی، رامتین خداپناهی، سید جواد طاهری، مصطفی طاری، سحر آربین، حسن اسدی، کامیار شکیبایی، ناصر فروغ، علی جاویدفر، اصغر نیکخواه، حسین مرشد شیرازی، علی فرحناک، حسین توشه، فریبا طالبی، افسانه ناصری، مهدی چایانی، عزیز هنرآموز، حسین صبوری و کاظم افرندنیا ،تعدادی از بازیگرانی هستند که به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه این فیلم آمده است: مکه در گرداب جهالت و بت پرستی فرو رفته و مصعب پسر عزیزکرده عمیر و اشراف زاده بزرگ مکی، برخلاف رسوم عشیره، دل در گرو عشق دختری بادیه نشین دارد. اما پیام محمد امین (ص) ولوله‌ای دیگر در دل اشراف زاده جوان می‌افکند.