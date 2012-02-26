انتخابات مجلس در نهایت آزادی و سلامت برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان رشید در جمع مردم بیرجند با بیان اینکه 33 سال از عمر پربرکت انقلاب اسلامی ایران می گذرد و تاکنون 29 انتخابات را پشت سر گذاشته ایم، ادامه داد: امروز سی امین انتخابات کشور را پیش رو داریم که تقریبا بطور متوسط هر سال یک انتخابات را برگزار کرده ایم.

وی انتخابات را نماد واقعی اهتمام به امور اجتماعی و دادن سرنوشت کشور به دست مردم دانست و تصریح کرد: انتخابات مظهر دموکراسی واقعی در ایران است و به عنوان یکی از پایه های نظام اسلامی ایران محسوب می شود.

وی افزود: سالم ترین و بهترین انتخابات در ایران برگزار می شود و در هیچ کشوری در دنیا اقدامات نظارتی که در ایران به منظور تامین سلامت و امنیت انتخابات انجام می شود به انجام نمی رسد.

استاندار خراسان جنوبی به میزان مشارکت مردم استان در انتخابات گذشته اشاره کرد و افزود: همواره چه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و چه در انتخابات ریاست جمهوری میانگین حضور مردم استان در پای صندوق های رای از میانگین کشوری بالاتر بوده است که این امر به عنوان یک فرصت باید مورد توجه قرار گیرد.

وی میزان مشارکت مردم ایران در انتخابات رادر دنیا بی نظیر توصیف کرد و ادامه داد: نوع برگزاری انتخابات در ایران نیز در دنیا بی نظیر و بی بدیل است چرا که اعضای هیئت اجرایی، بازرسی و نظارت بر انتخابات مجموعه ای از معتمدین مردم هستند.

رشید قانون مداری، آزادی و سلامت در انتخابات را سه ویژگی مهم برگزاری انتخابات در ایران دانست و افزود: با اطمینان به مردم استان می گویم که انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان جنوبی همچون سایر انتخابات درنهایت سلامت، آزادی و قانون مداری برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: به احدی اجازه نخواهیم داد که برای مردم قیمومیت کرده و برای آنان تکلیف تعیین کند چراکه مردم هوشیار و همیشه در صحنه ایران اسلامی همواره با جهت گیری از رهبر فرزانه انقلاب اسلامی می توانند اصلح را انتخاب کنند و نیازبه قیم ندارند.

رشید استراتژی دشمنان نظام وانقلاب را مایوس کردن مردم و حضور حداقلی آنان در انتخابات دانست و تصریح کرد: در شرایط فعلی حضور گسترده و پر شور و شعور مردم در انتخابات مجلس نهم، یک راهبرد اساسی درنظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

استاندار خراسان جنوبی گفت: امروز مهمترین وظیفه مسئولان زمینه سازی برای حضور حداکثری ومشارکت گسترده و فراگیر مردم در پای صندوق های رای است.

وی اظهارکرد: مردم ایران با بصیرت و حضور گسترده و باشکوه خود در این انتخابات چشم دشمنان را کور خواهند کرد.