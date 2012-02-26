بهزیستی نقش مهمی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله دری نجف آبادی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه کانون فرهنگی قرآن و عترت بهزیستی استان مرکزی گفت: امروز بنا بر مقتضیات زمانی، مشکلات جدی و مهلکی در حوزه اجتماعی جامعه بشری را تهدید می‌کند و سازمان بهزیستی نقش مهمی در جلوگیری از این مشکلات و گرفتاریها دارد.

امام جمعه اراک افزود: پیشگیری در حوزه آسیبهای اجتماعی تقدم دارد و همانگونه که در حوزه بهداشت و سلامت جسمی پیشگیری همواره مقدم بر درمان است، در حوزه آسیبهای اجتماعی نیز مباحث پیشگیرانه در اولویت قرار داشته و نیازمند توجه جدی است.

وی گفت: اصل پیشگیری اولین ضرورت در کشور اسلامی ایران است زیرا شاید آیندگان از پس درمان و آسیب های ناشی از آن بر نیایند.

وی افزود: آموزش و پرورش صحیح کودکان یک نوع پیشگیری از مشکلات آینده است که هزینه کردن برای این پیشگیری به مراتب بهتر از هزینه های درمان در آینده است.

آیت الله دری نجف آبادی افزود: سلامت خانواده مهم ترین راهکار در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی است و خانواده ها اگر در پناه قرآن باشند و در مسیر این کتاب الهی حرکت کنند سلامت آینده را تضمین خواهند کرد.

وی جذب مشارکتهای مردمی، توجه به مباحث آموزش و به دنبال آن ایجاد اشتغال برای مددجویان را از دیگر مسائل بسیار مهم سازمان بهزیستی برشمرد و گفت: هریک از مددجویان دارای استعدادها و توانمندی‌های ویژه‌ای هستند که با شناسایی این استعدادها و هدایت آنها در مسیر درست می‌توان از به هدر رفتن ظرفیت‌های عظیم انسانی جلوگیری کرد.



مدیرکل بهزیستی استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: خوشبختانه با برنامه‌ریزیهای انجام شده و تلاش‌های گسترده مسئولان، شاهد قوت گرفتن بستر امور فرهنگی در سازمان بهزیستی هستیم .

حامد افراسیابی افزود: افتتاح کانون قرآن و عترت نقش مهمی در گسترش فعالیتهای فرهنگی و قرآنی در این سازمان دارد که امیدواریم با انجام فعالیت‌های گسترده فرهنگی و قرآنی تلاش جدی‌تری در راستای انس و الفت هرچه بیشتر مددجویان با کلام الهی صورت بگیرد.

در این مراسم کانون فرهنگی قرآن و عترت شهید فیاض بخش بهزیستی استان مرکزی با حضور مدیرکل دفتر امور فرهنگی سازمان بهزیستی کشور، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک و جمعی از مسئولان استان به بهره برداری رسید.