بهزیستی نقش مهمی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله دری نجف آبادی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه کانون فرهنگی قرآن و عترت بهزیستی استان مرکزی گفت: امروز بنا بر مقتضیات زمانی، مشکلات جدی و مهلکی در حوزه اجتماعی جامعه بشری را تهدید میکند و سازمان بهزیستی نقش مهمی در جلوگیری از این مشکلات و گرفتاریها دارد.
امام جمعه اراک افزود: پیشگیری در حوزه آسیبهای اجتماعی تقدم دارد و همانگونه که در حوزه بهداشت و سلامت جسمی پیشگیری همواره مقدم بر درمان است، در حوزه آسیبهای اجتماعی نیز مباحث پیشگیرانه در اولویت قرار داشته و نیازمند توجه جدی است.
وی گفت: اصل پیشگیری اولین ضرورت در کشور اسلامی ایران است زیرا شاید آیندگان از پس درمان و آسیب های ناشی از آن بر نیایند.
وی افزود: آموزش و پرورش صحیح کودکان یک نوع پیشگیری از مشکلات آینده است که هزینه کردن برای این پیشگیری به مراتب بهتر از هزینه های درمان در آینده است.
آیت الله دری نجف آبادی افزود: سلامت خانواده مهم ترین راهکار در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی است و خانواده ها اگر در پناه قرآن باشند و در مسیر این کتاب الهی حرکت کنند سلامت آینده را تضمین خواهند کرد.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: خوشبختانه با برنامهریزیهای انجام شده و تلاشهای گسترده مسئولان، شاهد قوت گرفتن بستر امور فرهنگی در سازمان بهزیستی هستیم .
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