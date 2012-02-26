2 هنرمند پیش کسوت قزوینی از کمک هزینه مستمری بهرمند شدند

اسدالله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: استاد محترم پرهیزکاری و رضا نادری فر از طرح کمک مستمری به هنرمندان استفاده می ‌کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین تصریح کرد: هنرمندان پیشکسوت میراث ارزشمند هنر و فرهنگ به شمار می روند که باید برای رفاه حال این ذخیره‌های معنوی امکانات مطلوبی را برای قدردانی از این تلاشگران فراهم کرد که طرح کمک مستمری به هنرمندان پیش کسوت و از کار افتاده یکی از حمایت‌هایی است که توسط اداره کل میراث فرهنگی استان صورت می ‌گیرد.

بیرانوند با اشاره به روند انتخاب هنرمندان افزود: با شناسایی چندین کارگاه هنرهای سنتی و صنایع ‌دستی با سابقه ای نزدیک به 50 الی 60 سالنسبت به ثبت اطلاعات آن‌ها و تهیه پرونده دریافت مستمری برای هنرمندانی که تحت پوشش هیچ ارگانی برای دریافت مستمری نبودند اقدام شد که امیدواریم بتوانیم با ادامه این روند برای رفاه حال هنرمندان دیگر هم گام موثری برداریم.

وی همچنین اظهارداشت: در حال حاضر 18 پرونده ‌از میان پرونده های شناسایی شده به معاونت صنایع‌ دستی کشور ارسال شده و به شورای ارزیابی راه یافته است که از بین این پرونده ها دو پرونده استاد محترم پرهیزکاری و استاد رضا نادری فر در شورای ارزیابی پذیرفته شده و کمک مستمری این هنرمندان برقرار شده است.

بیرانوند تصریح کرد: در صورت تأئید پرونده‌های هنرمندان پیشکسوت استان در شورای ارزیابی هنرهای سنتی و در پی آن تائید پرونده ها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امیدواریم شاهد افزایش دریافت مستمری این ذخایر معنوی کشور باشیم.

استاد محترم پرهیزکاری از صنتعگران روستای علی آباد از توابع منطقه الموت در انواع رشته های گیلم بافی، چادرشب بافی، جوراب و دستکش بافی دارای مهارت بوده و این حرفه را از سنین نوجوانی نزد مادر خود آموخته و آثار فراوانی خلق کرده و در نمایشگاه‌های صنایع دستی و سراسری و استانی شرکت کرده و سابقه درخشانی دارد.

استاد رضا نادری فرد متولد قزوین و دارای 35 سال سابقه در رشته معماری سنتی آجرکاری و کاشی کاری و پیشه های وابسته به معماری بوده و بسیاری از بناهای تاریخی قزوین حاصل مرمت این هنرمند است.