به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان بوشهر همواره حضور گسترده‌ای در انتخابات داشته‌اند. در این بین انتخابات مجلس شورای اسلامی به دلیل حساسیتها و وجود بافتهای قومیتی در اکثر شهرها و روستاها، مشارکتها را بالاتر برده است.

بر اساس نظرسنجیهای صورت گرفته از سوی تیم خبری خبرگزاری مهر در استان بوشهر که در شش شهر و 13 روستای استان بوشهر با جامعه آماری دو‌هزار و 500 نفر در دسته‌های مختلف شغلی، سنی و جنسیتی صورت گرفته است، بیش از 73 درصد واجدان شرایط در انتخابات پیش رو شرکت خواهند کرد.

استان بوشهر دارای چهار حوزه انتخابیه است که در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان هفت نفر و در بقیه حوزه‌های انتخابیه شش نفر برای گرفتن یک کرسی از مجلس شورای اسلامی با هم به رقابت خواهند پرداخت.

حوزه انتخابیه شهرستان دشتستان که تنها شهرستانی در استان بوشهر است یک کرسی مستقل از دیگر شهرستانها در مجلس شورای اسلامی دارد. در این حوزه انتخابیه همواره انتخابات مجلس شورای اسلامی با شور و حساسیت بسیار زیادی همراه بوده است.

در این حوزه غلامرضا اسکندری، فتح‌الله باقری، ایوب پاپری مقدم، جوانشیر کدخداپور، علی کرم علیپور و حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد تائید صلاحیت شده‌اند.

نظرسنجیهای صورت گرفته در این حوزه حکایت از حضور 74 درصدی واجدان شرایط این شهرستان در انتخابات مجلس شورای اسلامی دارد.

نکته قابل توجه درباره میزان حضور بازه‌های سنی مختلف در این شهرستان، حضور گسترده جوانان و اعلام آمادگی این گروه سنی برای حضور در انتخابات است.

در حوزه دشتی و تنگستان بر اساس نظرسنجیهای صورت گرفته، 80 درصد واجدان شرایط در انتخابات حضور خواهند داشت. در این حوزه کارمندان ادارات دولتی بیشترین آمار مشارکت در انتخابات دارند که معادل 92 درصد آنها آماده شرکت در انتخابات هستند.

در این حوزه انتخابیه سید محمد مهدی پورفاطمی، عبدالصمد دولاح، غلامحسین پولادی، علی حیدری، غلامعلی زارعی، ماشاالله قطب الدین و سید عبدالحمید لطیفی حسینی با هم رقابت خواهند کرد.

در حوزه انتخابیه شهرستانهای جنوبی استان بوشهر(جم، دیر و کنگان) نیز قیصر صالحی، عسکر جلالیان، حجت الاسلام موسی احمدی، احمد حیدری، قاسم بازآی و سکینه الماسی, شش نامزدی هستند که برای کسب صندلی بهارستان با هم رقابت خواهند کرد.

نظرسنجی‌ها در این شهرستان حکایت از حضور 70 درصدی مردم این شهرستان‌ها در این انتخابات دارد که پیش بینی می‌شود در روزهای آینده این مشارکت بیشتر نیز شود. در این حوزه نیز مشارکت جوانان در انتخابات بیش از سایر رده‌های سنی است.

نظرسنجیها در مورد میزان حضور مردم در انتخابات حوزه بوشهر، گناوه و دیلم نشان می‌دهد که 65 درصد واجدان شرایط در این سه شهرستان در انتخابات شرکت خواهند داشت. گناوه،‏ دیلم و بوشهر به ترتیب بیشترین میزان مشارکت در این حوزه انتخابیه را خواهند داشت.

در این حوزه حجت الاسلام عبدالحمید خدری، غلامعلی میگلی نژاد، عبدالکریم جمیری، حسن بصری، سید کریم موسوی و علی دریمی تائید صلاحیت شده‌اند.

با جمع بندی نتایج نظرسنجیهای صورت گرفته در همه حوزه‌های انتخابیه استان بوشهر و با در نظر گرفتن تعداد واجدان شرایط در هر منطقه بیش از 73 درصد مردم استان بوشهر در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت و حماسه‌ای دیگر را خلق خواهند کرد.

در استان بوشهر 650 شعبه اخذ رای برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده است که 373 شعبه شهری و 277 شعبه در مناطق روستایی کار جمع‌آوری رای را انجام خواهند داد.

شهرستان دشتستان با 164 شعبه اخذ رای بیشترین تعداد شعب را در سطح استان دارد و شهرستان دیلم با 29 شعبه اخذ رای کمترین تعداد شعبه را دارد. شهرستان بوشهر 118 شعبه برای برگزاری انتخابات دارد.

11هزار نفر در استان بوشهر در برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مشارکت خواهند داشت. استان بوشهر 600 هزار نفر واجد شرایط رای دادن دارد.

هرچند بحثهای انتخاباتی در بین مردم از چند ماه قبل شروع شده بود ولی با آغاز تبلیغات رسمی کاندیداها و برگزاری جلسات متعدد تبلیغاتی، شور انتخابتی در سطح جامعه گسترده‌تر شده است.

ستادهای انتخاباتی در پرترددترین نقاط هر شهر مستقر شده و در اکثر محافل، بحثهای انتخاباتی حرف اول را می‌زند. محور اکثر مباحث در ادارات، بازار، اماکن عمومی، مهمانی‌ها و محافل خانگی، موضوع انتخابات است.

روز به روز افراد بیشتری در ستادها و جلسات انتخاباتی حاضر می‌شوند و شهرها و روستاها رنگ و بوی انتخاباتی به خود گرفته است. مردم استان بوشهر مثل گذشته اماده خلق حماسه‌ای دیگر هستند. کاندیداها با رعایت اصول انتخاباتی و قانون گرایی در تبلیغات خود مردم را بیش از پیش به حضور در انتخاباتی سالم ترغیب می‌کنند.

همه شرایط لازم برای برگزاری انتخابات در شهرستان‌های مختلف استان بوشهر مهیا شده و فرمانداران شهرستان‌های 9 گانه استان بوشهر نوید آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات را بارها اعلام کرده‌اند. مانورهای متعددی برای هماهنگی‌های لازم به منظور انتخاباتی سالم و قانونی اجرا شده است.

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی 12 اسفند برگزار خواهد شد.