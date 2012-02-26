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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۰

با صدور بیانیه‌ای؛

وزارت امور خارجه هتاکی نظامیان آمریکایی به قرآن را محکوم کرد

وزارت امور خارجه هتاکی نظامیان آمریکایی به قرآن را محکوم کرد

وزارت خارجه ضمن محکوم کردن اهانت نیروهای نظامی آمریکا به قرآن مجید در افغانستان و تاکید بر لزوم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اعلام کرد، پیمان استرات‍ژیک بین آمریکا و افغانستان به مثابه یک تهدید جدی منطقه‌ای باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر وزرات امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه ای اقدام سخیف و موهن نظامیان ناتو در پایگاه بگرام افغانستان در هتک حرمت به کتاب مقدس مسلمانان قرآن کریم را بشدت محکوم کرد.


در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است : بار دیگر یکی از مصادیق بی اعتنائی به حقوق بشر و مقررات بین المللی توسط نیروهای نظامی خارجی در افغانستان رخ داد و نیروهای نظامی آمریکا با سوزاندن نسخه هائی از قرآن کریم ، مقدسات مردم مسلمان جهان را مورد هتک حرمت قرار دادند.

این بیانیه می افزاید: بی حرمتی نسبت به اعتقادات مسلمانان  ناشی از فهم نادرست اشغالگران افغانستان از فرهنگ دینی و مذهبی مردم مسلمان منطقه و جهان می باشد و تکرار نقض حقوق بشر و تعدی به حقوق مردم مسلمان افغانستان ناشی از استمرار اشغال این کشور و عدم پاسخگویی اشغالگران در قبال رفتار خارج از قانون خود است.

این بیانیه می افزاید : این برای اولین بار نیست که قوانین بین المللی توسط نیروهای نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان نقض می شود و تکرار اینگونه رفتار شیطنت آمیز با توجه به روحیه استکباری آمریکا و انجام این قبیل تعرضات به مقدسات اسلامی خشم و نفرت جهانی را بدنبال خواهد داشت.

در بیانیه وزارت خارجه تاکید شده است : جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن اهانت نیروهای نظامی آمریکا به قرآن مجید در افغانستان، بار دیگر بر ضرورت خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان تاکید کرده و معتقد است تنها راه بازگشت و استقرار صلح و ثبات و آرامش به افغانستان ، خروج سریع نیروهای خارجی از این کشور است و در این ارتباط هر اقدامی که منجر به طولانی شدن حضور این نیروها در افغانستان شود، از جمله امضای پیمان استرات‍ژیک بین آمریکا و افغانستان نه تنها بعنوان عاملی در جهت افزایش ناامنی در این کشور ، بلکه به مثابه یک تهدید جدی منطقه ای باید مورد توجه قرار گیرد .

در این بیانیه آمده است : دولت و مردم مسلمان ایران امیدوارند مردم افغانستان با در دست گرفتن کلیه امور خود ، بر مشکلات کشورشان فائق شده و آثار سوء ناشی از حضور و مداخلات خارجی را برطرف نمایند.در بیانیه وزارت امور خارجه همچنین بر انتظار جمهوری اسلامی ایران از کشورهای مسلمان و آزاده و مجامع بین المللی برای محکوم کردن اقدام غیر اصولی سربازان آمریکایی در افغانستان  و ایفای نقشی موثر در مسیر دفاع از صلح تاکید شده است.

کد مطلب 1544387

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