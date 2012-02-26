وزارت امور خارجه هتاکی نظامیان آمریکایی به قرآن را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر وزرات امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه ای اقدام سخیف و موهن نظامیان ناتو در پایگاه بگرام افغانستان در هتک حرمت به کتاب مقدس مسلمانان قرآن کریم را بشدت محکوم کرد.



در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است : بار دیگر یکی از مصادیق بی اعتنائی به حقوق بشر و مقررات بین المللی توسط نیروهای نظامی خارجی در افغانستان رخ داد و نیروهای نظامی آمریکا با سوزاندن نسخه هائی از قرآن کریم ، مقدسات مردم مسلمان جهان را مورد هتک حرمت قرار دادند.

این بیانیه می افزاید: بی حرمتی نسبت به اعتقادات مسلمانان ناشی از فهم نادرست اشغالگران افغانستان از فرهنگ دینی و مذهبی مردم مسلمان منطقه و جهان می باشد و تکرار نقض حقوق بشر و تعدی به حقوق مردم مسلمان افغانستان ناشی از استمرار اشغال این کشور و عدم پاسخگویی اشغالگران در قبال رفتار خارج از قانون خود است.

این بیانیه می افزاید : این برای اولین بار نیست که قوانین بین المللی توسط نیروهای نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان نقض می شود و تکرار اینگونه رفتار شیطنت آمیز با توجه به روحیه استکباری آمریکا و انجام این قبیل تعرضات به مقدسات اسلامی خشم و نفرت جهانی را بدنبال خواهد داشت.

در بیانیه وزارت خارجه تاکید شده است : جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن اهانت نیروهای نظامی آمریکا به قرآن مجید در افغانستان، بار دیگر بر ضرورت خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان تاکید کرده و معتقد است تنها راه بازگشت و استقرار صلح و ثبات و آرامش به افغانستان ، خروج سریع نیروهای خارجی از این کشور است و در این ارتباط هر اقدامی که منجر به طولانی شدن حضور این نیروها در افغانستان شود، از جمله امضای پیمان استرات‍ژیک بین آمریکا و افغانستان نه تنها بعنوان عاملی در جهت افزایش ناامنی در این کشور ، بلکه به مثابه یک تهدید جدی منطقه ای باید مورد توجه قرار گیرد .

در این بیانیه آمده است : دولت و مردم مسلمان ایران امیدوارند مردم افغانستان با در دست گرفتن کلیه امور خود ، بر مشکلات کشورشان فائق شده و آثار سوء ناشی از حضور و مداخلات خارجی را برطرف نمایند.در بیانیه وزارت امور خارجه همچنین بر انتظار جمهوری اسلامی ایران از کشورهای مسلمان و آزاده و مجامع بین المللی برای محکوم کردن اقدام غیر اصولی سربازان آمریکایی در افغانستان و ایفای نقشی موثر در مسیر دفاع از صلح تاکید شده است.