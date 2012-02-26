تشکل غفوری فرد تغییر نام داد/ تغییر نام تنها به خاطر مهدوی کنی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن غفوری فرد عصر امروز یکشنبه در نشست خبری با بیان این مطلب افزود: نظر آیت الله مهدوی کنی برای من محترم است. خبرهای با واسطه بیان می کرد که آیت الله مهدوی کنی از اینکه اسم ائتلاف بزرگ اصولگرایان را انتخاب کرده ایم نگرانی داشتند. آیت الله مهدوی کنی از استوانه های انقلاب هستند و اگر نگرانی ایشان راجع به اسم است ما اسم را تغییر می دهیم. لذا عنوان "راه ملت و پیروان ولایت" را برای فهرست انتخاباتیمان در نظر گرفتیم.

کاندیدای انتخابات مجلس نهم با انتقاد از رسانه ها که عنوان انحلال را برای ائتلاف بزرگ اصولگرایان مطرح کرده بودند، گفت: برای گروهی که همفکر هستند و با هم کار می کنند انحلال معنی ندارد. مگر کار غیر قانونی کرده ایم که انحلال معنی داشته باشد؟ تغییر نام نیز تنها و تنها در جهت احترام به مقام روحانیت، پیشکسوتان انقلاب، اشخاص مورد تایید امام (ره) و شخص آیت الله مهدوی کنی است.

غفوری فرد با یادآوری پیشنهادی که برای انتشار لیست انتخابات بیش از 30 نفر به جبهه متحد داده است، گفت: جبهه متحد اصولگرایان این پیشنهاد را نپذیرفت هر چند اگر می پذیرفتند اکنون حداکثر 3 لیست برای اصولگرایان داشتیم، در حالیکه اکنون شاید به تعداد مجموع 8+7 از تهران لیست اصولگرایی داریم.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور فهرست انتخاباتی "راه ملت و پیروان ولایت" به گرم شدن تنور انتخابات کمک می کند، گفت: شخصا بسیار تلاش کرده ام که حتی جبهه پایداری نیز لیست مستقل ندهد و وحدت حداکثری حادث شود. هر چند وحدت را مایه پیروزی می دانیم اما اکنون که کار به تکثر لیست ها رسیده این تکثر را ضعف نمی دانیم و اکنون که تقریبا حضور اصلاح طلبان به خصوص در شهرهای بزرگ عملا منتفی است لازمه رقابت را حضور گروه های مختلف می دانیم.

وی با اشاره به اینکه از چهارشنبه گذشته و ظرف روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته از طریق منوچهر متکی دبیر جبهه متحد اصولگرایان پیگیر گفتگو و دیدار با آیت الله مهدوی کنی بوده است، گفت: بیش از 20 تماس از طریق اشخاص در دسترسمان برای فراهم شدن فرصت دیدار و گفتگو با آیت الله مهدوی کنی انجام شده اما این فرصت فراهم نشد مع الوصف بسیار مشتاق هستیم که با آیت الله مهدوی کنی دیدار کنیم.

غفوری فرد از برخی بداخلاقی های انتخاباتی انتقاد کرد و گفت: بداخلاقی های انتخاباتی ما این است که به طرز غیر منصفانه ای بخواهند کسی را از میدان رقابت ها بیرون کند. من که با چند دوره نمایندگی مجلس، وزارت، معاونت رئیس جمهور و قرار گیری در موقعیت مشاورت رئیس جمهور دیگر این پست ها برایم پست نیست و صرفا به این فکر می کنم که یک ظرفیتی وجود دارد و این ظرفیت در راه خدمت به مردم قرار گیرد. بنابراین بداخلاقی ها درست نیست که برای بیرون کردن یک نفر بگویند فلانی انصراف داده یا بگویند شما بیرون بروید.

در ضمن نشست خبری حسن غفوری فرد یکی از حضار که از سوی یک تشکل فرهنگیان در نشست حاضر شده بود از غفوری فرد پرسید که آیا رضایت دارد 2 نفر از فهرست جبهه متحد حذف شود و غفوری فرد و حجت الاسلام نواب وارد لیست جبهه متحد شوند؟ که غفوری فرد نیز اینگونه پاسخ داد: 50 درصد بحث با ما است که راضی هستیم، 50 درصد بحث نیز آنها هستند که باید راضی شوند که اگر اینطور شود خوب است.

غفوری فرد اعلام کرد: ظرف امشب با کلیه اعضای فهرست انتخاباتی ائتلاف بزرگ اصولگرایان که نامش به "راه مردم و پیروان ولایت" تغییر پیدا کرده است تماس می گیرد و رضایت نهایی آنها برای حضور در این فهرست انتخاباتی را جویا می شود که در این صورت اگر برخی عدم رضایت داشتند فهرست انتخاباتی را با افراد کمتر منتشر می کند یا افرادی را جایگزین خواهد کرد.