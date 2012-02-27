ایران پیشگام در تولید داروهای با فناوری بالا/ بی اثر بودن تحریم ها

دکتر مرضیه وحیددستجردی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما در زمینه رادیو داروها دچار تحریم بودیم و برخی از دستگاههایی که برای تولید این داروها در کشور ما مورد نیاز است را نیز تحریم کرده بودند.

وی افزود: به دلیل تحریم های ظالمانه ای که بر ما تحمیل کرده بودند، شرکتها نمی توانستند این دستگاهها را از خارج تامین کنند و مجبور شدیم این دستگاهها را در داخل کشور بسازیم که البته پروسه ساخت طولانی و سخت تر بود اما در نهایت به نفع ما بود و توانستیم آنها را در داخل کشور بسازیم.

وزیر بهداشت یادآور شد: متاسفانه شرکتهایی تحریم شده اند که داروهای گران قیمت برای بیماران صعب العلاج و سرطانی داشتند. اما ما تحریم ها را پیش بینی کرده بودیم و ذخایر دارویی کامل برای گروه های سرطانی، صعب العلاج و بیماران خاص داریم از این رو مشکلی نداریم.

وحیددستجردی همچنین با اشاره به تامین داروها و مواد اولیه دارویی ساخته شده از خارج از کشور، اظهار داشت: به دنبال همکاری خوب بانک مرکزی با معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، همه شرکت هایی که مواد اولیه دارویی و یا داروهای ساخته شده را از خارج وارد می کردند، ارز مورد نیاز خود را به قیمت سابق دریافت می کنند و ثبت سفارش ها در بانک ها صورت می گیرد و مشکلی از بابت تامین و توزیع داروهای مورد نیاز در کشور وجود ندارد.

وزیر بهداشت اضافه کرد: البته هرازگاهی شایعه ای در کشور در زمینه دارو ایجاد می شود که همین شایعه ذهنیت کم بودن دارو را برای مردم ایجاد می کند و موجب افزایش تهیه بی رویه دارو می شود این موضوع نیز موجب می شود که دارو به تعداد مناسب توزیع شود.

وحیددستجردی خاطرنشان کرد: تاکید می کنم که ما هیچ مشکلی در زمینه تولید دارو در داخل کشور در زمینه تامین مواد اولیه که از خارج از کشور وارد می کردیم نداریم.

وی افزود: در حال حاضر ما در تولید داروهای با فناوری بالا و پیچیده پیشگام هستیم و هیچ کدام از این تحریم ها تاثیری نداشته است.