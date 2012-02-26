توزیع نهال در چهار محال و بختیاری آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا منصوری افزود: انواع نهال مناطق معتدل و سردسیر ازجمله بادام، گردو، سیب، زرد آلو و آلبالو و غیره توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه این نهالها استاندارد و مورد تایید سازمان جهاد کشاورزی استان است، اظهار داشت: باغدارانی که قصد احداث باغ و یا توسعه باغ خود دارند و می توانند به مدیریتهای جهاد کشاورزی مراجعه کنند و نهال مورد نیاز خود را تامین کنند.

طرح بیمه تنه درختان گردو و بادام در چهارمحال و بختیاری اجرا شد

مدیر گروه بیمه ای بانک کشاورزی استان چهار محال و بختیاری گفت: طرح بیمه تنه درختان گردو و بادام برای نخستین بار در کشور در استان چهار محال و بختیاری اجرا شد.

حمید رحیمی با اجرای این طرح دو هزار و 600 هکتار از باغات بادام و گردو استان اعم از درختان بارور و غیر بارور تحت پوشش بیمه تنه درختان قرار گرفت.

وی با اشاره به سهم بیمه کشاورز در این طرح افزود: هر کشاورز برای بیمه تنه درختان نا بارور بادام 70 هزار ریال و بارور صد هزار ریال، درختان گردو نا بارور80 هزار و 400 ریال و درختان گردوی بارور 120 هزار و 600 ریال پرداخت می کند.

وی افزود: این طرح از ابتدای آبان آغاز و پایان بهمن ماه به پایان رسید.

رشد 28 درصدی تولید سبزی و صیفی جات در چهارمحال و بختیاری



کارشناس مسئول گل و گیاه زینتی سازمان جهاد کشاورزی استان از افزایش 28.5 درصدی تولید سبزی و صیفی جات در این استان خبر داد.

حسین برزگر با اشاره به این که سطح زیر کشت سبزی و صیفی در استان 70 هکتار است، گفت: در سال جاری بیش از یک هزار و 700 تن از این محصولات برداشت شده است.

وی با اشاره به رشد 28.5 درصدی تولید سبزی و صیفی دراین استان، افزود: سال گذشته یک هزار و 214 تن از این محصولات تولید شد.

وی با بیان اینکه امسال دو گلخانه صیفی و سبزی با مساحت دو هکتار در استان ایجاد شده است، افزود: از این گلخانه ها 486 تن محصول برداشت شده است.



دوهزار فرصت شغلی توسط جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ایجاد شد





معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری گفت: امسال سازمان جهاد کشاورزی استان تعداد دو هزار و 258 فرصت شغلی را از تعداد دو هزار و 710 نفر تعهد اشتغال ایجاد کرد.

خسرو عبدالهی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد یک هزار و 751 نفر متقاضی تسهیلات بانکی معرفی که تعداد 742 پرونده مورد بررسی و عقد قرارداد قرار گرفت و مبلغ 71 میلیارد و 762 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شد.

وی تصریح کرد: با ابلاغ و آغاز طرح تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه ها در بخش کشاورزی به علت تنوع در محصولات، پراکندگی جغرافیایی، خرد بودن واحدهای تولیدی و تعدد بهره برداران با تغییرات ایجاد شده در قیمت نهاده ها و عوامل تولید، بخش کشاورزی استان در معرض مخاطرات قرار گرفت.

وی ادامه داد: به همین منظور سازمان جهاد کشاورزی استان جهت پیشگیری از تاثیر عوامل منفی ناشی از افزایش حامل های انرژی تمهیدات زیادی را در جهت اجرای مطلوب قانون به کار گرفت.

وی تشکیل کارگروه هدفمندسازی یارانه ها، اطلاع رسانی گسترده به مجریان طرح های تولیدی، برگزاری کلاسهای آموزشی و توجیهی متعدد با بهره برداران بخش کشاورزی و تهیه و ابلاغ بسته های حمایتی در جهت حمایت از تولید و بهره برداران کشاورزی را از اقدامات این معاونت در جهت اجرای مطلوب طرح تحول اقتصادی برشمرد.

وی در خصوص بسته های حمایتی در قالب تسهیلات هدفمندی یارانه ها، بیان داشت: پرداخت مبلغ چهارمیلیارد و 975 میلیون ریال تسهیلات بلاعوض به 220 گاوداری شیری جهت سود پس از سر رسید تسهیلات دریافتی، معرفی تعداد 381 نفر متقاضی جهت استفاده از اعتبارات بنگاه های کوچک زودبازده و تصویب 179 پرونده و عقد قرارداد و پرداخت بیش از 41 میلیارد ریال به 74 نفر از متقاضیان و معرفی تعداد 756 نفر متقاضی جهت استفاده از اعتبارات تامین نقدینگی خرید سوخت و تصویب و پرداخت مبلغ پنج میلیارد و 558 میلیون ریال به 352 نفر از متقاضیان و ... از جمله این بسته های حمایتی است.



تشکیل ستاد گرده افشانی زنبور عسل در سازمان جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان از تشکیل ستاد گرده افشانی زنبور عسل در معاونت بهبود تولیدات دامی خبر داد.

برزو هیبتیان اظهار داشت: اعضا این ستاد شامل مدیریت باغبانی، مدیریت زراعت، مدیریت هماهنگی و ترویج کشاورزی، مدیریت حفظ نباتات، مدیریت طیور و زنبور عسل، مدیر عامل اتحادیه زنبورداران استان، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان و اتحادیه باغداران هستند.

وی ادامه داد: در این ستاد به مباحثی نظیر نقش زنبور عسل در گرده افشانی باغات و زراعت، آموزش و ترویج کشاورزان مبنی بر استفاده از کندوهای زنبور عسل در باغات و زراعت به هنگام گلدهی، نحوه مبارزه با آفات و بیماری های باغات و جلوگیری از تلفات زنبور عسل در مواقع سم پاشی با تکیه بر حفظ محیط زیست و تاکید بر مبارزه بیولوژیک با آفات زراعی و باغی، همکاری و همدلی زنبورداران و مشارکت آنان در استقرار کندوهای زنبور عسل به هنگام گلدهی باغات و زراعت و انجام طرح های تحقیقاتی در زمینه گرده افشانی گل ها و تولید محصول با کیفیت و کمیت پرداخته و تصمیم گیری می شود.

وی با اشاره به وجود 46 هزار هکتار باغ در استان و توسعه آن به 300 هزار هکتار، اظهار داشت: با توجه به وجود 46 هزار هکتار باغ در استان و توسعه آن به 300هزار هکتار مقرر شد به ازای هر هکتار باغ و اراضی زراعی کلزا و یونجه پنج کندوی زنبورعسل جهت گرده افشانی در توسعه باغات مستقر شود.

افزایش 300 درصدی محصول بادام و زردآلو در باغ های حاشیه زایندرود سامان

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه در سال گذشته نتیجه بسیار خوبی از استقرار کندوهای زنبور عسل در بخشی از باغات حاشیه زاینده رود حاصل شد، تصریح کرد: در سال گذشته در منطقه پایلوت به وسعت 400 هکتارکه بخشی از باغات حاشیه زاینده رود بود کندوهای عسل استقرار یافت که موجب افزایش 300 درصدی محصول بادام، زردآلو و سیب و هلو شد و همچنین زنبورداران نیز از شهد و گرده گلهای باغات بهره مند شدند.

برزو هیبتیان افزود: در سال زراعی جاری طرح هوره دو در منطقه هوره به عنوان منطقه پایلوت باغات استان و منطقه گلدره فرخشهر به منطقه پایلوت کلزا جهت استقرار یک هزار کندو زنبور عسل تعیین شد.

وی به نقش مدیریت ترویج اشاره و تصریح کرد: مدیریت ترویج استان زمینه بازدید باغداران، زنبورداران و کارشناسان را از طرح هوره دو به عمل بیاورند و آموزش های لازم از قبیل برنامه های رادیویی و تلویزیونی، چاپ پوستر و اقدامات تبلیغی را در دستور کار خود قرار دهند.