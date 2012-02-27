توفیق کابلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از روز یکشنبه کارش را به عنوان سرپرست مجموعه ورزشی آزادی آغاز کرد، اظهارداشت: در روز نخست از بخشهای مختلف مجموعه بازدید کردم تا در مورد وضعیت بخشهای مختلف مجموعه و اینکه نیازمند چه اقدامات و برنامههایی هستند، کسب اطلاع کنم.
وی با بیان اینکه بازدید از دیگر بخشهای مجموعه ورزشی آزادی طی روزهای آینده انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: در عین حال از همکاران در مورد اینکه تا به حال در راستای حفظ و نگهداری مجموعه ورزشی آزادی چه کارهایی انجام شده است اطلاعات لازم را خواستهام تا براساس آنها برای اداره این مجموعه برنامهریزی کنم.
سرپرست مجموعه ورزشی آزادی تصریح کرد: ترجیح میدهم پس از کامل کردن اطلاعاتم و با مطالعه کافی در مورد برنامههایم برای مدیریت مجموعه ورزشی آزادی صحبت کنم.
کابلی در پاسخ به این سئوال که "مدیر پیشین مجموعه ورزشی آزادی از برنامههای ویژه برای بازسازی زمین شماره یک آزادی خبر داده بود. آیا انجام این کار را در برنامههای خود قرار میدهید؟"، گفت: آزادی از بزرگترین مجموعههای ورزشی در جهان است و مدیریت در آن مانند تیم دوی 4 در 100 متر است که برای نتیجهگیری همه اعضا باید پیرو راه یکدیگر بوده و به یکدیگر کمک کنند.
وی ادامه داد: مجموعه ورزشی آزادی ساخت و ساز زیادی لازم ندارد. این مجموعه برای حفظ و نگهداری بیشتر نیازمند بازسازی است. بنابراین به تمام بخشهایی که نیازمند تغییرات اساسی و بازسازی باشند، رسیدگی خواهیم کرد. فقط اینکه پس از تکمیل اطلاعات و مشخص شدن اولویتها اقدام به کار میکنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، توفیق کابلی روز شنبه با حکم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به عنوان سرپرست مجموعه ورزشی آزادی منصوب شد.
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