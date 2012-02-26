دانشکده پزشکی در واحد بندرعباس راه اندازی شد

احمدعلی اسدپور در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی دانشکده پزشکی با رشته های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی در این واحد دانشگاهی خبر داد و گفت: کار ساخت بیمارستان 96 تختخوابی نیز در جهت ارتقا کیفی این رشته ها به زودی آغاز خواهد شد.

اسدپور نیاز استان هرمزگان را به گسترش بیمارستان ها و رشته پزشکی از ضروریات دانست و افزود: نیاز ضروری جامعه به خصوص استان هرمزگان به بخش بهداشت و درمان و علوم پزشکی بسیار ملموس و محسوس است و دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس نیز با گسترش کمی و کیفی خدمات پزشکی و ارتقا کیفیت امکانات مورد نیاز در این راستا گام نهاده است.

وی افزایش آزمایشگاه ها پزشکی را در این دانشکده خواستارشد و گفت: با راه اندازی رشته های پزشکی باید آزمایشگاه ها و لابراتوارهای پزشکی در کنار ساخت بیمارستان به سرعت ارتقا یابد و زمینه رشد و توسعه این دانشکده و زیر مجموعه آن در اولویت اول قرار گیرد.

اسدپور تاکید کرد با کمک مسئولان استان و همکاران دانشگاهی رسیدن به توسعه پایدار دور از دست رس نخواهد بود و باید همه با تلاش مضاعف در جهت رفاه و گسترش خدمات پزشکی با کیفیت بالا در استان هرمزگان آستین همت بالا بزنیم تا بتوانیم امکانات در خور و شایسته این مردم فراهم سازیم.