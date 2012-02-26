  1. استانها
  2. هرمزگان
۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۰

اسدپور خبر داد:

دانشکده پزشکی در واحد بندرعباس راه اندازی شد

دانشکده پزشکی در واحد بندرعباس راه اندازی شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس از راه اندازی دانشکده پزشکی در دانشگاه آزاد بندرعباس خبر داد.

احمدعلی اسدپور در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی دانشکده پزشکی با رشته های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی در این واحد دانشگاهی خبر داد و گفت: کار ساخت بیمارستان 96 تختخوابی نیز در جهت ارتقا کیفی این رشته ها به زودی آغاز خواهد شد.

اسدپور نیاز استان هرمزگان را به گسترش بیمارستان ها و رشته پزشکی از ضروریات دانست و افزود: نیاز ضروری جامعه به خصوص استان هرمزگان به بخش بهداشت و درمان و علوم پزشکی بسیار ملموس و محسوس است و دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس نیز با گسترش کمی و کیفی خدمات پزشکی و ارتقا کیفیت امکانات مورد نیاز در این راستا گام نهاده است.

وی افزایش آزمایشگاه ها پزشکی را در این دانشکده خواستارشد و گفت: با راه اندازی رشته های پزشکی باید آزمایشگاه ها و لابراتوارهای پزشکی در کنار ساخت بیمارستان به سرعت ارتقا یابد و زمینه رشد و توسعه  این دانشکده و زیر مجموعه آن در اولویت اول قرار گیرد.

اسدپور تاکید کرد با کمک مسئولان استان و همکاران دانشگاهی رسیدن به توسعه پایدار دور از دست رس نخواهد بود و باید همه با تلاش مضاعف در جهت رفاه و گسترش خدمات پزشکی با کیفیت بالا در استان هرمزگان آستین همت بالا بزنیم تا بتوانیم امکانات در خور و شایسته این مردم فراهم سازیم. 

کد مطلب 1544396

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها