تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه هشتم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با پنجم ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و بیست و هفتم فوریه سال 2012 میلادی.

- تمرین آماده‌سازی تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از دیدار با قطر در مرحله انتخابی جام جهانی، ساعت 10:30 دقیقه امروز در کمپ تیم‌های ملی پیگیری می‌شود.

- مرحله چهارم تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری لانکاوی مالزی امروز در مسیر "بانوپاهات - موآر" به مسافت 4/169 کیلومتر برگزار می‌شود.

- مسابقات جودوی قهرمانی آسیا در بخش کاتا در حالی امروز در بانکوک تایلند برگزار می‌شود که در نوبت صبح کاتاروها در دو بخش "کاتامنوکاتا" و "گوشین جتسوکاتا" به روی تاتامی می‌روند و شرکت کنندگان در سه کاتای "جونوکاتا"، "کیمه‌نوکاتا" و "کاتامنوکاتا" نیز در نوبت عصر به رقابت می‌پردازند.

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا امروز با دیدار برگشت تیم‎های پتروشیمی بندرامام و شانویل لبنان پیگیری می‌شود.

- مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

پلی‌آف تیم‌های پایین جدول:

* جهش ترابری قم - شهرداری زنجان،ساعت 16، سالن بسکتبال قم

* لوله آ.اس شیراز - پویای تهران، ساعت 16، خانه بسکتبال شیراز