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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۱۷

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری رقابت‌های جام جهانی جودو در بخش کاتا و برگزاری مرحله چهارم تور بین‌المللی دوچرخه سواری لانکاوی مالزی از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه هشتم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با پنجم ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و بیست و هفتم فوریه سال 2012 میلادی.

- تمرین آماده‌سازی تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از دیدار با قطر در مرحله انتخابی جام جهانی، ساعت 10:30 دقیقه امروز در کمپ تیم‌های ملی پیگیری می‌شود.

- مرحله چهارم تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری لانکاوی مالزی امروز در مسیر "بانوپاهات - موآر" به مسافت 4/169 کیلومتر برگزار می‌شود.

- مسابقات جودوی قهرمانی آسیا در بخش کاتا در حالی امروز در بانکوک تایلند برگزار می‌شود که در نوبت صبح کاتاروها در دو بخش "کاتامنوکاتا" و "گوشین جتسوکاتا" به روی تاتامی می‌روند و شرکت کنندگان در سه کاتای "جونوکاتا"، "کیمه‌نوکاتا" و "کاتامنوکاتا" نیز در نوبت عصر به رقابت می‌پردازند.

-  مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا امروز با دیدار برگشت تیم‎های پتروشیمی بندرامام و شانویل لبنان پیگیری می‌شود.

- مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
پلی‌آف تیم‌های پایین جدول:
* جهش ترابری قم - شهرداری زنجان،ساعت 16، سالن بسکتبال قم
* لوله آ.اس شیراز - پویای تهران، ساعت 16، خانه بسکتبال شیراز

دیدار معوقه:
* فولاد ماهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 16، سالن مخابرات اصفهان
کد مطلب 1544399

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