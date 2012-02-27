تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه هشتم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با پنجم ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و بیست و هفتم فوریه سال 2012 میلادی.
- تمرین آمادهسازی تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از دیدار با قطر در مرحله انتخابی جام جهانی، ساعت 10:30 دقیقه امروز در کمپ تیمهای ملی پیگیری میشود.
- مرحله چهارم تور بینالمللی دوچرخهسواری لانکاوی مالزی امروز در مسیر "بانوپاهات - موآر" به مسافت 4/169 کیلومتر برگزار میشود.
- مسابقات جودوی قهرمانی آسیا در بخش کاتا در حالی امروز در بانکوک تایلند برگزار میشود که در نوبت صبح کاتاروها در دو بخش "کاتامنوکاتا" و "گوشین جتسوکاتا" به روی تاتامی میروند و شرکت کنندگان در سه کاتای "جونوکاتا"، "کیمهنوکاتا" و "کاتامنوکاتا" نیز در نوبت عصر به رقابت میپردازند.
- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا امروز با دیدار برگشت تیمهای پتروشیمی بندرامام و شانویل لبنان پیگیری میشود.
- مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
پلیآف تیمهای پایین جدول:
* جهش ترابری قم - شهرداری زنجان،ساعت 16، سالن بسکتبال قم
* لوله آ.اس شیراز - پویای تهران، ساعت 16، خانه بسکتبال شیراز
* فولاد ماهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 16، سالن مخابرات اصفهان
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