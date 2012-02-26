99 میلیارد ریال از هزینه واقفان مازندران بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی عصر شنبه در جلسه اداره تحقیق اوقاف مازندران افزود: هزینه کرد موقوفات استان از سوی شعبه حسابرسی تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: بر این اساس اسنادی که مورد قبول باشد تائید و اسنادی که دارای مشکل باشد و در اجرای نیات واقفان خیراندیش هزینه نشده باشد مرجوعی و یا مردودی اعلام و به حسابرسان مهلت داده می شود تا آن را به اصل موقوفه بازگردانند.

مدیرکل اوقاف مازندران ادامه داد: در 11ماهه سال جاری بیش از 99 میلیارد و 500 میلیون ریال از هزینه کرد موقوفات طبق نیات واقفیا نیک اندیش مورد بررسی قرار گرفت.

وی بیان داشت: مفاصا حساب از موقوفات از برنامه های مهم و مستمر سازمان بوده که بصورت دائمی از سوی حسابرسی تحقیق اوقاف مازندران انجام می گیرد.

سهرابی افزود: ازجمله وظایف مهم اداره تحقیق اوقاف، نظارت دقیق بر اجرای نیات واقفان خیراندیش بوده و مجموعه اوقاف و همه متولیان و مردم موظفند تا در راستای اجرای نیات واقف قدم بردارند.

مدیر کل اوقاف مازندران گفت: از این تعداد مفاصا تعداد سه هزار و 776 مفاصا مربوط به موقوفات متصرفی، 292 مفاصا مربوط به موقوفات غیرمتصرفی، 968 مفاصا مربوط به موقوفات بقاع متبرکه و 3115 مفاصا مربوط به موقوفات مساجد، تکایا و حسینیه هستند.