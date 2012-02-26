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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۳

سهرابی اعلام کرد:

99 میلیارد ریال از هزینه واقفان مازندران بررسی شد

99 میلیارد ریال از هزینه واقفان مازندران بررسی شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: 99 میلیارد ریال از هزینه کردن واقفان خیراندیش در سال جاری مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی عصر شنبه در جلسه اداره تحقیق اوقاف مازندران افزود: هزینه کرد موقوفات استان از سوی شعبه حسابرسی تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: بر این اساس اسنادی که مورد قبول باشد تائید و اسنادی که دارای مشکل باشد و در اجرای نیات واقفان خیراندیش هزینه نشده باشد مرجوعی و یا مردودی اعلام و به حسابرسان مهلت داده می شود تا آن را به اصل موقوفه بازگردانند.

مدیرکل اوقاف مازندران ادامه داد: در 11ماهه سال جاری بیش از 99 میلیارد و 500 میلیون ریال از هزینه کرد موقوفات طبق نیات واقفیا نیک اندیش مورد بررسی قرار گرفت.

وی بیان داشت: مفاصا حساب از موقوفات از برنامه های مهم و مستمر سازمان بوده که بصورت دائمی از سوی حسابرسی تحقیق اوقاف مازندران انجام می گیرد.

سهرابی افزود: ازجمله وظایف مهم اداره تحقیق اوقاف، نظارت دقیق بر اجرای نیات واقفان خیراندیش بوده و مجموعه اوقاف و همه متولیان و مردم موظفند تا در راستای اجرای نیات واقف قدم بردارند.

مدیر کل اوقاف مازندران گفت: از این تعداد مفاصا تعداد سه هزار و 776 مفاصا مربوط به موقوفات متصرفی، 292 مفاصا مربوط به موقوفات غیرمتصرفی، 968 مفاصا مربوط به موقوفات بقاع متبرکه و 3115 مفاصا مربوط به موقوفات مساجد، تکایا و حسینیه هستند.

کد مطلب 1544400

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