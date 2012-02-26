برخورد قاطع فرمانداری بندرعباس با تخلفات تبلیغاتی نامزدهای انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، عباس امینی زاده بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ای با مسئولان ستادهای انتخاباتی نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان بندرعباس با اشاره به لزوم رعایت اخلاق در تبلیغات انتخابات، بیان داشت: ستادهای انتخاباتی نامزدها باید در تبلیغات انتخابات طبق قانون عمل کرده و با رعایت اخلاق اسلامی فضای خوبی را برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فراهم کنند.

وی با بیان اینکه انتخابات مظهر مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود، اظهار داشت: نامزدهای انتخابات و همچنین طرفداران آنها نباید با انجام تخلفات متعدد و همچنین تخریب یکدیگر فضای انتخابات را مسموم کنند بلکه باید با رقابتی سالم مردم را نسبت به تشکیل مجلسی قوی امیدوار کنند.

امینی زاده با اشاره به رصد تمامی فعالیتهای ستادهای انتخاباتی نامزدها، عنوان کرد: ستاد تخلفات فرمانداری بندرعباس تمامی فعالیتهای نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را رصد خواهد کرد.

وی تاکید کرد: فرمانداری بندرعباس با هرگونه تخلف و تبلیغات غیر قانونی از سوی هر نامزدی به شدت برخورد خواهد کرد و ستادهای انتخاباتی نامزدها باید رعایت قانون را در سرلوحه کار خود قرار دهند.

فرماندار بندرعباس در ادامه آخرین دستورالعملهای تبلیغات انتخاباتی و همچنین مصادیق تخلفات را برای مسئولان ستادهای انتخاباتی نامزدهای حوزه انتخابیه بندرعباس، قشم، بندرخمیر، حاجی آباد و ابوموسی تشریح کرد.