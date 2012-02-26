طرح "زمزمه قرآنی" در مدارس علمیه خواهران به اجرا در می آید

به گزارش خبرنگار مهر، طرح زمزمه قرآنی از جمله برنامههای قرآنی حوزههای علمیه خواهران است که بخش اول آن تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی به اجرا درمیآید و ویژه طلاب پایه های چهارم تا پنجم ورودی دیپلم و پایههای پنجم تا هفتم ورودی سیکل به حساب میآید و بخش دوم آن نیز تا پایان نیمسال دوم تحصیلی اجرا میشود و ویژه طلاب پایه های اول تا سوم ورودی دیپلم و پایه های اول تا چهارم ورودی سیکل است.
تمام طلاب ملزم به شرکت در این طرح و آزمون هستند و طلابی که حافظ ثلث، نیم و کل قرآن هستند از شرکت در این آزمون مستثنی هستند.
هدف از اجرای این طرح ثبت تواناییهای قرآنی طلاب در زمینه های صحیحخوانی، تجوید و روانخوانی، هماهنگسازی و ارتقای سطح توانایی طلاب در این موضوعات و بسترسازی جهت انس بیشتر با قرآن است.
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