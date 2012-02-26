کسب مقام قهرمانی کشور توسط ورزشکار گرمساری/ پایان مسابقات فوتسال کارگری

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قندالی، ورزشکار گرمساری مقام قهرمانی کشور را در ورزش های رزمی سبک وُوینام کسب کرد.

این ورزشکار گرمساری موفق به راهیابی به تیم ملی جمهوری اسلامی ایران شد.

مطمئناً موفقیت ورزشکارانی هچون قندالی باعث دلگرمی جوانان و ایجاد امید و پویایی در آینده ورزش شهرستان گرمسار خواهد شد.

نتایج مسابقات فوتسال کارگری گرمسار



یک دوره مسابقات فوتسال کارگری توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان گرمسار و در سالن مجموعه ورزشی شهدای کارگر این شهرستان برگزار شد.

در این دوره از مسابقات تیم فوتسال رنگ کانسای ایرانیان مقام اول، تیم داروهای دامی مقام دوم و تیم گچ زمرد مقام سوم را کسب نمودند که با اجرای مراسم ویژه و اهداء جوایز توسط امام جمعه محترم شهرستان گرمسار به بازیکنان، به کار خود پایان داد.