حضور در انتخابات تکلیف الهی است/ مردم نسبت به آینده خود بی تفاوت نباشند

حجت الاسلام جواد غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر حضور در انتخابات را هم تکلیف و هم حق عنوان کرد و گفت: نظام اسلامی ایران مبنی بر حضور مردم در عرصه های انتخاباتی است زیرا این حضور دشمنان نظام را برای دست یابی به اهدافشان ناامید می کند.

غلامی با اشاره به اینکه مردم با رای خود در وضع قانون و اجرای قوانین سهیم اند بیان داشت: واجب است بر مردم که نسبت به سرنوشت خود بی تفاوت نباشند و با حضور پور شور در انتخابات12 اسفند ماه این امر را ثابت کنند.

وی ادامه داد: یکی از پیامدهای تعداد زیاد نامزدهای انتخاباتی این است که قحط الرجال در کشور ایران نیست و افراد زیادی برای در دست گرفتن مسئولیت های بزرگ وجود دارد.

امام جمعه جاسک به ترورهای دانشمندان هسته ای اشاره کرد و گفت: دشمنان اسلام در این اندیشه اند که با ترور دانشمندان هسته ای و نمایندگان اجرایی می توانند در قانونگذاری و وضع قوانین خلل وارد کند ولی باید بدانند که در خواب جاهلیت به سر می برند.

نماینده ولی فقیه درجاسک خطاب به نمایندگان انتخاباتی و طرفداران آنان گفت: نمایندگان انتخاباتی با رعایت دقیق مقررات و ضوابط از هرگونه تخلف پرهیز نمایند و با رعایت اصول اسلامی فعالیت در تبلیفات خود را دنبال کنند.

وی نمایندگان را به نقد علمی دعوت کرد و گفت: نمایندگان با نقد علمی با یکدیگر مبارزه کنند زیرا با نقد علمی می توان سطح علمی نامزدها را تشخیص داد و انتخاب را برای مردم آسان تر می کند.

وی تصریح کرد: نقد علمی سطح مطالبات عمومی مردم از نمایندگان را بالا می رود.

وی اظهارداشت: تبلیغات انتخاباتی باید به نحوی باشد که به مسئله آبروی دیگر نامزدها توجه داشته باشند و باعث ریختن شدن آبروی دیگر نامزد ها نشوند.

وی تاکید کرد: نمایندگان نکات منفی در حیطه نمایندگی خود را نقد کنند وگناه ریخته شدن آبروی دیگر نامزد ها را به دوش خود نکشند.

امام جمعه جاسک تاکید کرد: آنچه مسلم است مردم انقلابی ایران پیرو ولایت و رهبری هستند و تبعیت از رهبری خواسته اول مردم است و همگان بدانند چون کشور ایران وابسته به صلابت و اقتدار رهبرای است تا مادام عمر در خط اسلام و ولایت فقیه خواهیم ماند.